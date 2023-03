Meglio le penne lisce o rigate per una pasta al top? Quasi tutti sbagliano a scegliere, ecco quali usano gli chef

Cucinare è una vera e propria arte. Se vuoi ottenere dei risultati eccellenti devi curare ogni singolo dettaglio, a partire dalle materie prime del piatto che ti accingi a preparare. Pertanto, devi scegliere bene gli ingredienti. Quando prepari un primo piatto, ad esempio, puoi optare tra le penne lisce o rigate. n molti credono che questa scelta sia solo una questione estetica, ma si sbagliano. Ecco quali penne sarebbe meglio scegliere secondo i grandi chef.

Quando prepari un buon piatto di pasta al sugo spesso opti per usare le penne. Queste possono essere rigate o lisce. Probabilmente non ti poni alcuna domanda quando scegli quali comprare al supermercato e lo fai per pura abitudine. Se lo fai sbagli, poiché c’è un’effettiva differenza qualitativa tra le due.

Scopriamo se sono meglio le penne lisce o rigate per una pasta al top in poche e semplici parole. Sappi che ci sono dei dati oggettivi da considerare e che la risposta non dipende solamente dai gusti personali, per quanto possano essere determinanti e indiscutibili.

Meglio le penne lisce o rigate per una pasta al top?

Secondo un’inchiesta della nota trasmissione Report, il 90% degli italiani consuma pasta rigata. Eppure, secondo gli chef e i maestri pastai questa non è affatto l’opzione migliore. Infatti, la pasta liscia trattiene meglio il condimento e cuoce in modo più uniforme. Tuttavia, è importante che abbia alcune importanti caratteristiche che ti illustreremo a breve.

Ecco come devono essere

Le penne lisce perfette devono essere realizzate con buone materie prime e quindi con grano di ottima qualità. Inoltre, devono trafilate in bronzo ed essiccate a bassa temperatura. Precisamente, tra i 45°C e i 75°C.

In presenza di queste caratteristiche, dovresti preferirle a quelle rigate se hai intenzione di preparare un primo piatto coi fiocchi. Infatti, si sposeranno alla perfezione con il sugo, creando un connubio di sapori imperdibile. Non a caso, difficilmente vedrai un grande chef far uso di penne rigate. Se hai sempre usato le penne rigate, non ti resta che provare quelle lisce almeno una volta. Potresti trovarti addirittura meglio!

Lettura consigliata

Le Banche centrali potrebbero già da subito fermare questo ribasso dei mercati azionari: ecco i motivi!