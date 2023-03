Perché le coccinelle portano fortuna ovunque nel Mondo? Tutti lo confermano ma poi nessuno conosce l’incredibile risposta!

La coccinella è un animale non solo portafortuna, ma molto utile per l'agricoltura - proiezionidiborsa.it

La coccinella è uno degli animali preferiti dei bambini. Oltre che da quanti hanno il pollice verde! Infatti, sono note per tenere lontani afidi e cocciniglie. Ma da dove è nata la loro celebre fama? Vediamolo ora.

È quasi arrivata la primavera, ed in molte Regioni italiane i più fortunati potranno vedere la loro nascita. Un fatto stupefacente, sia perché è piuttosto difficile trovare i loro nidi, sia perché questo avvenimento è letteralmente massivo. Ogni coccinella è in grado di depositare centinaia di uova, che si schiudono proprio tra marzo ed aprile. Ma perché le coccinelle portano fortuna? Vediamo i motivi.

Numeri importanti e leggende antichissime

Certo le caratteristiche di floridità (tanto più in primavera) e di assoluta utilità nei campi sono già indicativi di successo ed abbondanza. Ma anche i criteri estetici giocano a favore della coccinella: il rosso è simbolo di passione e vitalità, mentre i puntini neri, oltre ad essere irresistibilmente simpatici per i bambini, sono anche diventati oggetto di speculazione filosofica se non addirittura religiosa. Normalmente presentano 7 puntini sulle cosiddette elitre (le ali, ripiegabili come se fossero origami). Questo è un simbolo ritenuto propizio e legato alla perfezione. Il 7 infatti rappresenta i giorni della settimana, i pianeti e persino le virtù capitali.

Se nell’antichità si associava la coccinella alla dea Era (o Giunone), moglie di Zeus e protettrice del matrimonio e della fertilità, nel Medioevo si associava al culto di Maria. Peraltro anche Maria spesso veniva rappresentata con un mantello rosso. Proprio per questo si faceva riferimento ai puntini della coccinella come alle 7 gioie di Maria. Non a caso in alcune zone del nostro Paese questi simpatici coleotteri sono chiamati con il nome di “marioline”.

Incredibile come la loro fama sia planetaria. In lingua turca il loro nome significa letteralmente “animale porta fortuna”, mentre nella tradizione ebraica e britannica sono considerati animali lieti e propizi. Le coccinelle sono poi animali poco invasivi e discreti. Trascorrono la giornata in autonomia (spesso sono da sole, tranne quando vanno in letargo) senza risultare fastidiose per gli uomini. Peraltro, vivono in maniera insospettabilmente lunga per un insetto, visto sono prede di pochissimi animali. Possono arrivare ai 3 anni di vita.

Oltre ad essere fondamentali nell’agricoltura per rappresentare degli insetticidi non tossici, le coccinelle non smettono di stupire persino la comunità scientifica. Ci sorprenderà sapere che alcune delle future invenzioni in ambito ingegneristico ed aerospaziale potrebbero provenire proprio dalle ali delle coccinelle, considerando la loro forma unica. Queste sono rapidissime, resistenti, ed in grado di ripiegarsi in pochissimo spazio e di dispiegarsi all’occorrenza. Un piccolo prodigio della natura, insomma, e che si fa capire perché sono tutti felici quando si avvicina una coccinella. C’è da dire che la coccinella non è l’unico animale porta fortuna. Prima di lei ci ha pensato lo scarabeo ad attirare le simpatie di tutti. Le ragioni in questo caso ci portano ad una capacità incredibile, ovvero quella di muoversi seguendo le stelle.

Nel mondo naturale noi esseri umani siamo interessati dai fatti straordinari e dai record. Anche se forse non possiamo sospettare quale sia la razza di cane più alta al Mondo, e purtroppo anche una delle meno longeve in assoluto.