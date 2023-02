Meglio le mele rosse o le verdi per togliere il medico di torno? Ecco quali sono le più saporite

Mangiamola tutti i giorni e otterremo grandi benefici. Ma scegliamo quelle più gustose perché le varietà di mele presenti nei banchi della frutta sono davvero innumerevoli.

Non c’è ombra di dubbio che le mele siano importanti per la nostra dieta. Quando a metà mattina abbiamo un languorino, mangiare una mela ci aiuta a smorzare l’appetito in vista del pranzo. È un frutto ricco e utile che spesso portiamo in giro comodamente e che può essere mangiato ovunque anche senza essere sbucciato. Anzi, sarebbe proprio la buccia il segreto del frutto. Perché è lì che si troverebbero gli antiossidanti e la quercetina che fanno tanto bene al nostro organismo.

Mangiamo una mela quando il nostro intestino non è in grande forma, la

pectina ci da l’apporto di acidi richiesti limitando il bisogno di zuccheri. Se la mangiamo tutti i giorni sono le vitamine a proteggere il fegato dalle malattie più invasive. Per questo si dice che una mela al giorno allontani il medico, anche le ossa richiedono gli elementi presenti in questo frutto prezioso. Come i flavonoidi che prevengono l’osteoporosi tipica di una certa età.

Frutto per niente proibito

Meglio le mele rosse o le verdi per avere tutti questi benefici senza perdere il gusto? Le mele sono di diverso colore perché ogni frutto ha un corredo genetico diverso rispetto agli altri. Hanno un diverso colore, una forma differente e un sapore più o meno forte a seconda dei geni che fanno parte del suo patrimonio. Possiamo dire, però, che rosse, verdi e gialle sono le categorie in cui vengono classificate.

Le mele gialle sono ricche di vitamina B1che serve al nostro metabolismo e al sistema nervoso per stare in forma. La vitamina C aiuta a sostenere le difese immunitarie. Mangiate tutti i giorni ci aiuteranno a non sentirci stanchi e di cattivo umore.

Ma sono le mele verdi quelle che i nutrizionisti consigliano spesso per le nostre diete. Chi deve stare attento all’assunzione di carboidrati e zuccheri dovrebbe preferire le mele verdi alle rosse. Le mele verdi contengono più fibre e sono meno zuccherine. Le differenze sono minime, ma in alcuni casi anche i dettagli possono essere importanti se i risultati da ottenere riguardano il miglioramento della nostra salute e della forma fisica. Se abbiamo bisogno di fare il pieno di antiossidanti allora sono le rosse che dovrebbero prevalere.

Meglio le mele rosse o le verdi? La risposta ci sorprenderà

Quando si parla di qualità, ogni suggerimento può essere fondamentale per la scelta del prodotto migliore. Quando andiamo al supermercato, il reparto frutta in cui troviamo le mele ha una caratteristica che salta agli occhi. Le mele si trovano in una quantità e in una varietà 3 o 4 volte superiore al resto della frutta. Come facciamo a scegliere la mela più buona? Se vogliamo mangiare la mela più pregiata dobbiamo cercare la renetta, cioè la mela regina. Ma se stiamo cercando la più succulenta allora compriamo la Golden Delicius con buccia gialla, polpa dolce, leggera acidità. È la mela gialla più buona che possiamo assaggiare. Forse quella che creò così tanti problemi ad Adamo ed Eva.

Il frutto è talmente benefico che possiamo consumarlo anche dopo cena. Una piccola porzione, infatti, potrebbe aiutarci a distribuire in maniera omogenea gli zuccheri nel sangue durante il sonno notturno.