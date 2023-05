Case a 53.000 euro vicino alla spiaggia bianca più famosa d’Italia e a due passi da Firenze 

Acquistare a buon prezzo un immobile può essere davvero un ottimo investimento dei nostri risparmi. Ecco dov’è possibile investire ad un ottimo prezzo.

Con l’avvicinarsi dell’estate per molti è tempo di prenotare le tanto agognate vacanze lontano da stress e problemi quotidiani. Mettere d’accordo l’intera famiglia sulla destinazione vacanze non è semplice, ma se avessimo una seconda casa al mare o in montagna eviteremmo anche questo stress. Per chi ha un po’ di soldi da parte questo potrebbe essere un ottimo investimento.

Potremmo creare una rendita fissa fittando l’immobile nei periodi in cui siamo a lavoro, riservando la casa per noi soltanto i giorni di ferie. In questo modo risparmieremo anche i soldi che annualmente spendiamo per hotel o resort e non dovremo più andare alla ricerca di quello più conveniente. Peraltro in un momento storico come questo avere i soldi fermi sul conto in banca o alla Posta non è sicuramente una buona idea. Basti pensare all’attuale tasso d’inflazione che sta causando un aumento spropositato dei prezzi dei beni di consumo e facendo diminuire il valore dei nostri soldi. Pertanto se abbiamo deciso di investire i nostri risparmi, acquistare un immobile potrebbe rivelarsi un vero affare.

Case a 53.000 euro vicino a questa spiaggia bianca che sembra i Caraibi e a pochi passi dalla città più amata al Mondo

Le offerte immobiliari sono davvero tante e di tutti i prezzi, basta soltanto verificare alcune situazioni e valutare determinati aspetti. Si trovano infatti numerose case all’asta a prezzi imbattibili, quasi del 40% in meno rispetto ai prezzi di mercato. Si possono addirittura trasformare 25.000 euro in 80.000 euro, acquistando e rivendendo. Per chi è amante della Toscana, questa è davvero una grande occasione.

A Rosignano Marittimo in Provincia di Livorno, con un’offerta minima di 53.822,00 si può acquistare un appartamento che si sviluppa al piano terra e primo. Rosignano Marittimo è il Comune costiero più settentrionale dell’Alta Maremma, chiamata oggi Maremma Livornese. Rosignano Marittimo, capoluogo del Comune, ricomprende Rosignano Solvay, Chioma, Castiglioncello, Vada e Mazzanta affacciate sul mare. Mentre all’interno si ritrovano Castelnuovo Misericordia, Gabbro e Nibbiaia. Inoltre è a circa due ore dalla meravigliosa Firenze. L’immobile è costituito da 4 vani, cucina e accessori. Gli interessati però dovranno affrettarsi in quanto la prossima vendita è fissata in data 30 maggio. Mentre la presentazione delle offerte deve avvenire entro le ore 12,00 del giorno precedente.

Meta balneare dove ci può rilassare e godere dello spettacolo di magnifiche spiagge bianche

Rosignano Marittimo è un comune nella zona più a nord dell’Alta Maremma il cui centro storico si trova su un basso colle a pochi km dal mare. È un borgo medievale d’interesse storico e culturale dove poter visitare diverse chiese e il castello. Ma Rosignano è anche una meta balneare molto amata per le sue bellissime frazioni affacciate sul mare. A Rosignano Solvay sembra di stare ai Caraibi per le sue tanto discusse Spiagge bianche. Anche Castiglioncello e Vada sono località molto amate dai turisti ricche di locali e stabilimenti balneari. A Rosignano Marittimo pertanto possono coniugarsi le esigenze di chi ama relax e di chi preferisce il mare e la vita notturna, raggiungibili in pochi minuti. Proprio in questo delizioso Comune pertanto potremo acquistare case a 53.000 euro vicino alle spiagge bianche e a località meta di tantissimi turisti.