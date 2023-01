Stiamo pianificando una fuga d’amore in qualche romantico borgo toscano? Scopriamo quali potrebbero essere le mete sorprendenti in questa affascinante regione, dove trascorrere 2 giorni indimenticabili con il proprio partner

4 idee per un favoloso weekend romantico in Toscana con atmosfere magiche e panorami mozzafiato

Superate le feste natalizie, potremmo approfittare di offerte e prezzi convenienti per trascorrere un paio di giorni con la propria metà. Sicuramente se sceglieremo luoghi di montagna sulla neve dovremo fare attenzione ai costi finali, visto che siamo in alta stagione. Ma se optiamo per borghi alternativi e ricchi di fascino, organizzare un breve viaggio potrebbe costarci poco. Un’occasione per visitare luoghi mai visti, tranquilli e dalla bellezza disarmante, che si trovano in Toscana. Livorno, Firenze e Pisa sono solo alcune delle principali città che posseggono un carisma particolare, ideali per una fuga d’amore all’insegna dell’arte e del relax. A possedere un fascino d’altri tempi sono altri borghi sensazionali, dove passeggiare mano nella mano con il partner e rimanere incantati dal panorama e non solo.

Piccoli borghi per una fuga d’amore: ecco 4 idee per un favoloso weekend romantico in Toscana

In provincia di Pisa, a circa 50 km da Firenze, situato su un colle sorge San Miniato, un borgo medievale con meno di 30 mila abitanti. Famoso per la raccolta autunnale e invernale del tartufo e meta imperdibile da visitare in poco tempo. Tutto è raccolto all’interno del centro storico, da percorrere tranquillamente a piedi, dove troveremo l’antico Duomo, nel cuore del paese, e alle spalle la stupefacente Torre Matilde. Il percorso continua con il Palazzo Vescovile, la Chiesa del Santissimo Crocifisso, con la Statua del Cristo Risorto, senza scordare la Torre Federiciana, aperta al pubblico. Proprio in questo punto potremo ammirare il meraviglioso paesaggio circostante senza eguali.

Momenti di relax e romanticismo ci aspettano anche a Lucignano, in provincia d’Arezzo e ricco di opere d’arte all’interno del museo comunale. Approfittiamo per apprezzare l’Albero dell’Amore, un antico reliquiario, protetto da una teca, portafortuna degli innamorati. Il borgo della Valdichiana è un vero gioiello medievale che vanta scorci straordinari e caratteristiche viuzze nel centro storico. Eletto dal Touring Club Italiano come uno dei borghi prescelti per una fuga romantica, grazie anche alle residenze turistiche, resort e rifugi sospesi nel tempo. Non mancano hotel e strutture immerse in atmosfere idilliache a Pienza, in Val D’Orcia, tanto amata dal regista Zeffirelli e luogo perfetto per sugellare l’amore. Possiede 4 vie dedicate proprio all’amore, tra cui quella del “Bacio” dove ammirare un panorama suggestivo.

Capalbio

In provincia di Grosseto, potremo assaggiare i piatti tipici di Capalbio, nei rifugi o nelle osterie tradizionali della Maremma. Assaporiamo l’acquacotta, ad esempio, è una zuppa di verdure, uova e pane, oppure il Caldaro con pesci e molluschi, da accompagnare ad un vino bianco delicato. Un borgo suggestivo dove condividere in coppia i sapori del luogo ed il meraviglioso centro storico, a pochi passi dal mare. Ecco, dunque, 4 idee per un favoloso weekend romantico in Toscana e passare momenti poetici in coppia.