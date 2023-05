Il verbo investire non sempre e per forza deve coinvolgere la sfera degli investimenti finanziari tradizionalmente intesi. Si può investire per accrescere il comfort della propria abitazione, per ammodernare il vestiario, arricchire la biblioteca o tanto altro ancora che ci faccia stare bene. Vediamo allora 5 idee per investire al meglio 1.000 euro e accrescere il proprio benessere psicofisico.

Eliminare un debito

Una prima fonte di benessere potrebbe derivare dal togliersi un pensiero fisso che ci assilla da tempo com’è nel caso di un vecchio debito ancora da saldare. Le occasioni di spesa nella vita sono sempre tante, e non sempre si riesce a onorarle seduta stante o in tempi ristretti.

In tal caso restituire a chi di dovere quanto dovuto sarebbe il miglior investimento per programmare in serenità il presente e il futuro.

Investire nella propria attività

Un’altra alternativa potrebbe essere quella di potenziare l’attuale attività svolta. Per gli autonomi, per esempio, acquistare della nuova attrezzatura o spenderli per una piccola campagna pubblicitaria o di relazioni, etc. Oppure (per autonomi e alle dipendenze) in un corso di formazione e/o aggiornamento che accresca le proprie potenzialità e spendibilità sul mercato (anche del lavoro).

Spesso queste decisioni vengono snobbate o rimandate perché non le si considera fruttuose. Niente di più sbagliato. Gli investimenti in strutture e/o formazione in genere rendono nel medio-lungo termine. Una volta acquisite rendono i loro frutti nel tempo, al contrario delle decisioni di consumo la cui utilità è spesso temporanea.

Fare un viaggio

Perché no? Alla base del nostro successo, umano, professionale e sociale, c’è quasi sempre il nostro benessere psicofisico. Stare bene con se stessi può essere il punto di svolta o ripartenza nei momenti di difficoltà o di crisi profonda. Oppure in un momento in cui si è in una fase di stallo dove si cerca disperatamente la svolta che non vediamo arrivare da nessuna parte.

Con 1.000 € si può decidere ad esempio di affittare per 10-15 giorni una casetta in una località di pace dove trasferirsi pro tempo e ricaricare le pile. Magari al ritorno saremo 3 volte più produttivi di prima e nel giro di poco tempo avremo recuperato (pure con gli interessi) il capitale speso prima. Fermo restando che stare bene con noi stessi giova anche all’organismo e quindi alla nostra salute.

5 idee per investire al meglio 1.000 euro e accrescere il proprio benessere psicofisico

Ovviamente non mancano le idee di investimento che nel loro piccolo potrebbero giovare al portafoglio.

Se la necessità è quella di un parcheggio di breve termine, allora il reddito fisso potrebbe risultare la soluzione migliore. Il capitale a scadenza è garantito e nel frattempo si produce un piccolo interesse positivo e già noto in partenza. Non solo, ma ci sono anche banche che pagano in anticipo gli interessi prossimi a prodursi.

A seconda del mix propensione al rischio e tempo si può optare tra conti deposito o buoni postali. Tralasciamo i titoli di Stato perché su un capitale di 1.000 € incidono le commissioni di compravendita dello strumento.

Investire a lungo periodo e ad alto rischio

Viceversa, fra le 5 idee per investire al meglio 1.000 euro, per chi ha elevata propensione al rischio e guarda al futuro lontano si può pensare all’investimento al di fuori del reddito fisso. Pensiamo a una start-up quotata dalle alte potenzialità di sviluppo quotata in Borsa. Oppure a un ETF che capitalizzi (e non distribuisca) i risultati periodici. In tal caso l’effetto nel tempo dell’interesse composto potrebbe donare a distanza quei risultati semplicemente insperati con gli investimenti a rischio nullo o contenuto.