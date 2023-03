Nuovi modelli Rolex per il 2023: 8 serie su cui investire. Ecco le innovazioni

La Rolex ha presentato la nuova collezione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Quadranti particolari, novità sui bracciali Jubilee e tanta classe, estetica e tecnologia per autentici capolavori senza tempo. Ecco la rassegna da non perdere.

È un marchio su cui si può fare sempre affidamento. Ci sorprende ogni anno con modelli fantastici che potrebbero rappresentare regali indimenticabili. La Rolex aveva fissato il 27 di marzo per l’uscita dei suoi splendidi capolavori e ora li possiamo trovare in commercio. Partiamo dai modelli Daytona presentati al Watches & Wonder per festeggiare i 60 anni degli orologi preferiti da attori come Paul Newman e Steve McQueen. L’Oyster Perpetual Cosmograph Daytona presenta la ceramica Rolex insieme alla cassa in Cerachom, la combinazione cromatica abbinata agli indici ridimensionati. Si tratta di un calibro 4131 con il Chronergy per non far perdere la carica e ammortizzatori Paraflex per proteggere il movimento. Il prezzo può arrivare fino agli 80 mila euro.

Il Perpetual 1908 ha il calibro 7140 ed è ispirato al Perpetual del 1931. Carica automatica totalmente nuova, ha la spirale Syloxy, il Chronergy e il Paraflex e garantisce una carica di 66 ore. Il prezzo è di 22 mila euro.

Oro e nuovo calibro da scoprire

Tra i nuovi modelli Rolex per il 2023 spicca lo Yacht-Master 42 in titanio leggero e robusto. Presenta un mix di texture e luce che rasenta la perfezione, ha la lunetta girevole e il disco in ceramica nero opaco che gli da una classicità senza tempo. Prezzo 30 mila euro.

Il nuovo Sky-Dweller ha migliorato ancora l’estetica aggiungendo un calibro che rende più ricca l’offerta. I nuovi modelli dispongono di sistema Ring Command che fa interagire lunetta e corona in modo da utilizzare le funzioni in maniera sicura. Il nuovo calibro 9002 contiene un sistema di cuscinetti aggiuntivo che lo rende ancora più resistente agli urti. Il prezzo supera i 10 mila euro. Spettacolare anche il nuovo GMT Master II disponibile in 2 versioni. Oro giallo 18 ct e Rolesor giallo con ceramica gricia e nera. Bracciali sempre Jubilee ancora più massicci e lunetta bicolore, il contrasto è di una eleganza inaudita. Prezzo che varia a seconda dei modelli da 15 mila fino a 35 mila euro.

Nuovi modelli Rolex per il 2023 anche con diamanti

Il sesto modello presentato al Watches & Wonder è legato al mondo dello sport e dell’avventura. È l’Explorer 40, una gamma 40 mm che non delude mai. Finiture satinate carrure, riflessi di luce sui fianchi, è iconico e sobrio allo stesso tempo. Robusto, affidabile, con corona Twinlock, doppia impermeabilizzazione, il vetro è in zaffiro antiscalfittura. Il prezzo è di 7.300 euro se in acciaio ma arriva a 11.800 nella versione oro e acciaio.

Molto particolare l’Oyster Perpetual ricco di colori, valorizza la proposta del 2020 con il quadrante a fantasie nei modelli 31, 36 e 41. Sfere bordate di nero, il rosa candy, il turchese chiaro, il giallo, il tosso corallo e il verde sono un’esplosione cromatica unica nel suo genere. Il prezzo rimane sotto i 7 mila euro e varia a seconda delle dimensioni. Per finire abbiamo il Day-Date 36 con quadranti in pietra ornamentale in oro giallo e bianco a 18 ct. La prima lavorazione prevede oro Everose di colore verde, la seconda oro giallo con quadrante in corniola e la terza il quadrante turchese con venature naturali. Il prezzo parte da 40 mila euro per via dei 52 diamanti scelti per purezza, colore e intensità.