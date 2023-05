7 cose da sapere sugli orologi Hublot prima di fare un investimento importante

Marchio nato nel 1976, ideato da Carlo Crocco dopo la sua esperienza con la Binda proprietaria della Breil, la Hublot ha conquistato da subito le famiglie reali. Il gusto per nautica e yacht ha aperto le porte del Principato di Monaco al marchio diventato il preferito di Carolina. Ma anche Juan Carlos di Spagna lo ha apprezzato. Spieghiamo i motivi.

Se vogliamo fare un investimento e comprare un orologio Hublot dovremmo sapere alcune cose. Il marchio è entrato in una nuova era nel 2004 quando Jean Claude Biver è diventato CEO introducendo i modelli Big Bang che hanno fatto aumentare le vendite. Da qui il passaggio a LVMH nel 2008 con cui si sono moltiplicati i punti vendita e le collaborazioni prestigiose. Questo percorso ha portato la Hublot a diventare uno dei marchi più diffusi e innovativi nella storia dell’orologeria.

Una seconda cosa da sapere riguarda i modelli. Ce ne sono tantissimi ed è molto difficile avere le idee chiare quando dobbiamo comprare. I modelli Big Bang, quelli Fusion, Ferrari e quelli disegnati in collaborazione con lo scultore Orlinski sono i più conosciuti. L’Hublot Classic Fusion ha compiuto 40 anni e per festeggiare è stata creata una versione in oro giallo 18 carati con tiratura limitata che ricorda i modelli del passato.

Un po’ di prezzi

Tra le 7 cose da sapere sugli orologi Hublot ci sono i prezzi su cui è sempre bene essere informati. L’orologio Hublot più costoso è il modello Big Bang $ 5 Milion che ha 140 carati incastonati in superficie. Alcuni classici degli anni Ottanta e Novanta costano meno di 1.000 euro e hanno il movimento al quarzo. Un orologio Hublot usato può costare meno di 1.000 euro dipende naturalmente dal modello. In genere un Classic Fusion come nuovo può costare 6.000 euro circa, ma se vogliamo un Big Bang medio non possiamo spendere meno di 9.000 euro. Il Big Bang Integral Tourbillon costa 300 mila euro. Il modello Hublot Ferrari Mp-05 costa 244 mila euro, su Chrono24.it i modelli Hublot Ferrari partono da 15 mila euro per arrivare a superare i 30 mila euro.

Oggi le sponsorizzazioni del marchio sono legate ai Campionati del Mondo di Sci Nordico, al nome di Maradona, al Bayern Monaco, al Manchester United, al Museo Oceanografico di Monaco. Nel 2011 le concessionarie erano 650 e le boutique monomarca 40, tutte progettate da Peter Marino.

7 cose da sapere sugli orologi Hublot tanto amato dai vip

Tra le persone famose che amano gli orologi Hublot sicuramente Beyoncé occupa una posizione privilegiata. È stata proprio lei una tra le poche a essersi potuta permette il modello da 5 milioni di dollari che ha regalato al marito. All’inaugurazione della boutique Hublot a Milano erano presenti lo sciatore Giorgio Rocca e Lapo Elkan. Oltre a Carolina di Monaco e al re di Spagna anche il re di Svezia e Belgio indossano questi orologi. Il modello Hublot Geneve è conosciuto come l’orologio dei re. David Trezeguet, Rovazzi e Carolina Crescentini sono altri personaggi conosciuti legati a questo marchio.

Il Big Bang E è uno degli Smartwatch più costosi. Cassa da 42 mm in titanio o ceramica, 42 componenti e vetro in zaffiro antigraffio, ha il touchscreen ad alta definizione AMOLED. Così come la versione meccanica anche l’orologio da connessione ha la corona girevole. Il pulsante integrato permette di attivare tutti i comandi. Il prezzo è di 5.100 euro per la versione in titanio e di 5.700 euro per la versione in ceramica.