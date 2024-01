Mediobanca trascina sulla parità il Ftse Mib: il commento sull’ultima seduta di Borsa aperta

Dopo una giornata tutta al ribasso Mediobanca trascina sulla parità il Ftse Mib, unico indice al rialzo tra quelli europei registrando un modesto aumento dello 0,03%. Le Borse europee hanno chiuso deboli con Londra a -0,38%, Madrid a -0,82%, Parigi a -0,18% e Francoforte a -0,3%. Lo spread Btp/Bund si è posizionato a 159 punti, con un incremento dello 0,25%, mentre i rendimenti del Btp decennale e del Bund decennale sono stati rispettivamente del 3,79% e del 2,20%.

Le azioni che si sono distinte a Piazza Affari

A Piazza Affari, Mediobanca è stata in luce dopo l’upgrade da parte degli analisti di Intermonte, distinguendosi positivamente rispetto al resto del settore in Europa. Anche Generali ha segnato un aumento del 1,31%. Altri titoli in evidenza sono stati Ferrari (+1,85%) e Saipem (+1,73%). Al contrario, Amplifon è risultata essere la peggiore blue chip, registrando una diminuzione del 3,11%, seguita da Interpump (-1,94%) e Moncler (-1,68%) in una giornata negativa per il settore del lusso.

Complessivamente, i bancari italiani hanno registrato una performance positiva, guidati da Mediobanca (+2,40%) dopo il lancio di Mediobanca Premier, una banca specializzata nella gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane. Unicredit ha guadagnato l’0,80%, mentre Monte dei Paschi ha segnato un aumento dell’0,87%. Al contrario, Banco BPM è stato in calo dello 0,30% in seguito al giudizio negativo di JPMorgan. Anche Generali ha registrato un aumento del 1,31% dopo l’innalzamento del giudizio e del target price da parte di Citigroup. Complessivamente, il risparmio gestito ha continuato a mostrare un andamento positivo. Tra le altre blue-chip, si sono verificati aumenti per Ferrari, Campari, Saipem, TIM e Terna, mentre Stellantis è sceso del 1,09% sotto i 20 euro

Mediobanca trascina sulla parità il Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 16 gennaio a quota 11,54 €, in rialzo del 2,40% rispetto alla seduta precedente.

Ottima seduta per le azioni di Piazzetta Cuccia che salgono con volumi in forte aumento. Il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 11,147 €.

