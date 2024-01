Le prospettive di Apple per il 2024 non sembrano essere molto brillanti-Foto da pixabay.com

Dopo i fasti degli anni scorsi, per Apple il 2024 potrebbe essere un anno nero. Alcuni indizi, infatti, puntano verso un indebolimento delle quotazioni.

Le opinioni degli analisti

Gli analisti sembrano esprimere crescente preoccupazione sulle prospettive di Apple, specialmente in relazione alle vendite di iPhone in Cina e alle prospettive per il 2024. La recente mossa di Apple nel ridurre i prezzi degli iPhone in Cina, la prima in diversi anni, sembra essere una risposta alle sfide crescenti nel mercato cinese, dove i consumatori sembrano preferire sempre più i marchi locali come Huawei.

Jefferies ha già avvertito che le vendite di iPhone potrebbero diminuire del 30% nel 2023, in parte a causa del successo della serie Mate 60 di Huawei. La debolezza delle vendite in Cina sembra essere una delle principali preoccupazioni degli analisti, poiché il mercato cinese è cruciale per il successo a lungo termine di Apple.

L’analista di Redburn-Atlantic ha recentemente declassato il titolo di Apple da Buy a Neutral, citando il potenziale di crescita limitato per gli iPhone e le prospettive cupe per il trimestre di marzo. Questo è il terzo downgrade dall’inizio del 2024, con Barclays e Piper Sandler che hanno già abbassato il rating. Tutti e tre gli analisti sembrano essere d’accordo sul fatto che le prospettive per gli iPhone e, di conseguenza, per Apple, potrebbero non essere così favorevoli come in passato.

Gli sconti sugli iPhone in Cina non sembrano un buon segnale

La recente riduzione dei prezzi degli iPhone in Cina potrebbe essere un tentativo di stimolare le vendite in un mercato in cui la concorrenza locale è sempre più intensa. Tuttavia, la risposta degli analisti sembra essere cauta, con l’attenzione focalizzata sulle sfide che l’azienda potrebbe affrontare nel mantenere la sua quota di mercato e il suo appeal nei confronti dei consumatori cinesi.

La debolezza nelle vendite di iPhone e le sfide in Cina sembrano essere riflessi anche nella performance azionaria di Apple, che ha già subito tre declassamenti dall’inizio del 2024. La valutazione delle azioni Apple sembra essere messa in discussione, con gli analisti che esprimono dubbi sulla sostenibilità della crescita delle azioni considerando il calo delle vendite e dei profitti anno su anno.

In conclusione, per Apple il 2024 potrebbe essere un anno nero

Gli analisti sembrano essere più cauti sulle prospettive di Apple per il 2024, soprattutto in relazione alle sfide nel mercato cinese e alle vendite di iPhone. La mossa della riduzione dei prezzi potrebbe essere un primo passo per affrontare queste sfide, ma la reazione degli analisti indica che potrebbero essere necessarie ulteriori strategie per riconquistare la fiducia del mercato.