Fare la tinta ai capelli è una necessità per moltissime persone. Tantissimi uomini e donne, infatti, ci tengono particolarmente a nascondere i propri capelli bianchi e così ricorrono a questo trattamento una volta al mese.

Bisogna ammettere, però, che fare la tinta dal parrucchiere non sia così economico. Tra shampoo, balsami, maschere specifiche, e tanti altri prodotti, si finisce sempre per toccare o superare i 100 euro.

I pro e i contro di fare la tinta in casa

Per questo motivo, molte persone decidono di ricorrere alla tinta fai da te, molto meno professionale ma indubbiamente più economica. Il costo, infatti, è sicuramente il vantaggio maggiore di farsi il colore direttamente in autonomia.

Al contrario, però, bisognerebbe chiedersi se questi prezzi più bassi incidano anche sulla qualità dei prodotti.

In più, bisogna ammettere che, un lavoro fatto da un non professionista, sarà certamente meno preciso di quello fatto da un esperto del mestiere.

Senza contare l’alone di colore che rimane sulla nostra cute dopo aver fatto la tinta. I parrucchieri utilizzano dei prodotti specifici per eliminare queste macchie, ma noi come possiamo fare?

Altro che creme, per togliere le macchie di tinta per capelli dalla nostra cute è questo il prodotto che dovremmo utilizzare

Sui metodi per eliminare la tinta se ne sentono dire tante. C’è chi utilizza la cenere, chi il latte detergente e chi altro.

Questi ingredienti si rivelano tutti più o meno efficaci, ma ce n’è uno che ci farebbe ottenere un effetto ancora migliore. Si tratta del dentifricio. Sembra difficile da credere, ma il dentifricio è un ottimo prodotto, utile per rimuovere le macchie di tinta.

Utilizziamolo così

La prima regola è quella di utilizzare un dentifricio in pasta e non in gel.

Basterà semplicemente prendere un po’ di dentifricio con le dita e spalmarlo nelle zone che vogliamo pulire. Dopo aver strofinato, dovremo risciacquare con della semplice acqua calda.

Potremo ripetere il procedimento finché non otterremo il risultato sperato. Ricordiamo di non sfregare esageratamente sulla parte, per evitare di creare rossori e irritazioni.

Questo metodo è particolarmente utile per le macchie più resistenti. Altro che creme, per togliere gli aloni di tinta, quindi, non saranno necessari altri prodotti, ma basterà il dentifricio.