Molti popoli hanno usato spezie ed erbe non solo per insaporire varie pietanze, ma anche per i presunti e probabili benefici da esse apportati. Oltre a tali usi pensiamo a come servivano e tuttora servano anche come conservanti naturali.

La reperibilità delle erbe aromatiche è facile, quella delle spezie lo è diventata solo da qualche secolo.

Ne facciamo uso quasi quotidianamente, ma probabilmente non sfruttiamo al massimo le diverse combinazioni tra spezie ed erbe aromatiche. Questi ingredienti sono utili per esaltare il sapore dei nostri piatti, siano verdure, o carni o pesci e anche dolci. Ciò che a volte si ignora è come abbinare in cucina spezie ed erbe aromatiche per rendere ancora più saporiti i nostri manicaretti.

Vediamo adesso qualche esempio:

una semplice insalata di patate possiamo arricchirla scegliendo alcune spezie tra paprica, noce moscata, peperoncino, semi di finocchio. Tra le erbe aromatiche potremmo abbinare prezzemolo, menta, rosmarino e maggiorana;

le melanzane si prestano a varie ricette. Possiamo insaporirle con pepe, sesamo, finocchio insieme a maggiorana, menta, basilico, erba cipollina.

Altri abbinamenti

Per quanto riguarda le zucchine, ad esempio, si può scegliere tra la curcuma, lo zenzero, il pepe. Le erbe aromatiche più adatte potrebbero essere prezzemolo, basilico, menta, alloro e origano.

Le combinazioni, quindi, possono essere diverse. Con l’esperienza e il gusto personale troveremo l’abbinamento migliore e il dosaggio più adatto alle nostre portate.

Per quanto riguarda la carne, ad esempio, sul pollo al forno sta bene il rosmarino. In generale si potrebbero usare anche basilico, timo, coriandolo e origano, oltre al pepe. Il manzo si sposa bene con il timo, il prezzemolo, l’origano, il rosmarino e anche la salvia.

Come abbinare in cucina spezie ed erbe aromatiche come curcuma e basilico e 3 errori da evitare nella conservazione

Per quanto riguarda invece la conservazione di spezie ed erbe aromatiche, ci sarebbero dei piccoli accorgimenti da seguire:

le erbe è meglio conservarle essiccate per evitare eventuali presenze di muffe nel tempo. Mettere, quindi, origano, rosmarino e tutte le altre in barattoli o boccette di vetro con una chiusura ermetica;

a volte per comodità si tengono contenitori con spezie o erbette, anche in sacchetti di carta, in cucina. È necessario, però, curare la posizione. Sarebbe consigliato tenere questi insaporitori lontano dai fornelli per evitare vapore acqueo e un calore eccessivo;

non basta metterli su un ripiano qualsiasi. Meglio evitare anche la luce diretta del sole. Mettiamo i nostri contenitori in un posto al riparo, quindi, meglio su uno scaffale oppure dentro la dispensa.

Con poche accortezze le spezie e le erbette essiccate manterranno a lungo il loro aroma.

