Masterchef e Cascata delle Marmore hanno fatto il botto. Quanto costa visitarle e dove mangiare

794 mila spettatori per la puntata di Masterchef che ha visto protagonista della prova in esterno l’Umbria e una delle attrazioni naturali più conosciute d’Italia. Ecco cosa fare se ci venisse voglia di visitarla.

Gli ingredienti per un programma vincente sono essere più semplici di quanto si immagina. Metti buon cibo e un panorama mozzafiato e il gioco è fatto. E in Italia non manca né l’uno e né l’altro. E così la puntata di Masterchef alla Cascata delle Marmore ha retto la concorrenza di fiction e sport e ha mantenuto gli standard di share e interesse che da tanti anni contraddistinguono lo show. Le brigate hanno cucinato ciriole alla ternana, polpette di cinghiale alla cacciatora, pampepato di Terni. Piatti della tradizione ma anche delle domeniche che in Umbria si trascorrono immersi nella bellissima natura presente in tutta la Regione.

Se ci venisse voglia di organizzare un fine settimana alla Cascata delle Marmore non rimarremmo delusi. Il Balcone degli Innamorati si raggiunge con un tunnel che porta a un terrazzino situato in mezzo al primo salto della cascata. La Specola ci regala una vista mozzafiato con il vapore acqueo che da vita a incredibili arcobaleni.

Sentieri tra cui scegliere per rimanere a bocca aperta

Masterchef e Cascata delle Marmore come non perderli? Possiamo riguardare la puntata On Demand e studiare i posti da visitare. Ma dobbiamo sapere che sono 6 i sentieri in cui passeggiare e che hanno diverse lunghezze e gradi di difficoltà. Quelli più impegnativi sono il numero 1 e il 6 praticati da chi fa trekking. Il 2 e il 3 sono adatti ai bambini. Il 5 è ideale per gli appassionati di archeologia e il numero 4 è il più turistico e frequentato. Da qui si può avere una visuale limpida della cascata.

Il modo migliore per visitare questo spettacolo della natura è tramite le visite guidate. Una delle più suggestive ci porta alla Grotta della Condotta, ma non dovremmo sottovalutare l’esperienza in notturna. Da maggio a settembre è possibile visitare la Cascata delle Marmore anche di notte. Quanto ci costa vedere questo splendido posto e dove potremmo mangiare ottimo cibo? Scopriamolo insieme.

Masterchef e Cascata delle Marmore ma non solo

Dopo un’intensa giornata alle cascate possiamo mangiare al Bosco del Velino. Ristorante tipico che si trova sul Belvedere Superiore è molto conosciuto dai turisti. Salumi, cicoria, fritti e tagliatelle al cinghiale sono le specialità. Consigliati da Tripadvisor, invece, La Quiete di Caiano, Il Farinaccio e l’Osteria la Cascata.