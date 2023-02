Marzo pazzerello attende i Gemelli e il Toro, ma da lunedì 3 segni saranno al top. Ci sei anche tu?

L’oroscopo della prossima settimana ha in serbo positive sorprese per ben 3 segni fortunati. Intanto, Gemelli e Toro non vedono l’ora che arrivi marzo visto che li aspetta un mese pazzerello sotto ogni aspetto. Vediamo le previsioni dal 20 al 26 febbraio.

Oroscopo di inizio di settimana lavorativo che prevede qualche cambiamento per chi è nato sotto il segno

dell’Ariete. Del resto, i nostri buoni propositi di fine anno dovremo, prima o poi, metterli in pratica. Peccato per l’amore.

Se la prossima sarà una settimana tranquilla per il Toro, non così da marzo con una inaspettata sferzata di fortuna. Il 2022 ci sembrerà definitivamente alle spalle e avremo buone notizie su salute e cuore.

Marzo pazzerello attende i Gemelli, esattamente come il Toro. Se nei prossimi giorni non accadrà nulla di clamoroso, prepariamoci, invece, a un marzo scoppiettante. La fortuna ci sorriderà, ma va aiutata, magari con un nuovo Gratta e Vinci. I single, invece, si preparino a serate bollenti.

Che brutto inizio di settimana per il Cancro e che invidia la Vergine cui tutto gira bene

Parte male, decisamente, già da lunedì, la settimana per il Cancro, soprattutto in amore. Saremo alle prese con un litigio per una cosa che si trascina da qualche settimana. E non si risolverà facilmente.

Cosa, invece, che non succederà al Leone che, proprio dal partner, troverà, a breve, un aiuto fondamentale. Avremo, infatti, grattacapi dal punto di vista professionale, ma la spalla a nostro fianco su cui appoggiarci ci farà scegliere per il meglio.

Che bei giorni saranno i prossimi per la Vergine, a cui tutto fila per il verso giusto. Proseguiamo così e a breve avremo un riconoscimento professionale. E anche in amore potrebbe scattare, nel fine settimana, il colpo di fulmine.

La Bilancia dovrebbe fare il meno possibile, a differenza del vulcanico Scorpione

Mamma mia, povera Bilancia. I prossimi giorni non saranno proprio facili. Male in amore, male al lavoro e anche con gli amici qualcosa andrà storto. Un consiglio? Contiamo fino a 100 prima di aprire la bocca per limitare i danni.

Non siamo proprio in una situazione da spumante stappata, ma per lo

Scorpione sono in arrivo giorni ricchi di tante novità. I single avranno finalmente un incontro importante. E l’euforia ci porterà a voler partire presto, sfruttando un trucco per pagare poco.

Per tanti del Sagittario, il 2023 è partito in discesa. Per fortuna, dopo un 2022 da dimenticare. Gli amici ci cercheranno come non mai e, anche dal punto di vista del cuore, c’è chi ci guarderà con occhi interessati. Attenzione, però, alla sacrosanta gelosia del partner.

Marzo pazzerello attende i Gemelli e intanto c’è anche un altro fortunato segno

Se dovessimo assegnare un punteggio, i prossimi giorni sarebbero da 5/5 per il Capricorno, completamente perso in amore. Che trae, da questo sentimento, una forza inaudita. Potrebbe scalare le montagne o, più semplicemente, ridimensionare certi problemi.

L’Acquario continuerà a essere distratto dai problemi di lavoro, trascurando il partner. E anche gli amici. Difficile che riesca a mantenere il piede in due scarpe e, quindi, porti tanta pazienza.

Cosa volete fare, cari Pesci? Davvero pensate di tradire il partner e farla franca? Le bugie hanno le gambe corte e quello che vorreste fare nel fine settimana potrebbe finire malissimo. Vale davvero la pena?