Marzo è quel mese di eterna transizione. La primavera non è ancora del tutto arrivata così come l’inverno non ha ancora archiviato né il suo freddo né le sue giornate corte.

Se viviamo al Sud, abbiamo già l’impressione di essere in aprile mentre se siamo del nord Italia ci sembra ancora quasi pieno inverno. Allo stesso modo, anche l’oroscopo è in questo periodo abbastanza attendista e non si sbilancia troppo.

Ad ogni modo, però, ci sono i Gemelli e il Sagittario che avranno l’opportunità di vivere in un mese davvero molto fruttifero. Infatti, ecco il marzo fortunatissimo e pieno di soprese per Gemelli e Sagittario a causa della posizione di alcuni pianeti, tra cui Marte.

Gemelli

I Gemelli avranno una grandissima fortuna nonostante le preoccupazioni che lo assillano.

Non parliamo né di soldi e né di sentimento. Infatti, non sono le entrate monetarie a preoccupare le notti dei nati sotto il segno dei Gemelli. Non è nemmeno la ricerca di una passione e quella grinta che li anima a cercare di fare sempre meglio o sempre diversamente.

Piuttosto, si tratta di un problema che da tempo assilla la mente dei Gemelli. Per la maggior parte dei casi si tratta di una questione di natura professionale che riguarda un difficile rapporto con il proprio capo o manager.

Certo, la relazione tra impiegato e responsabile non è mai né facile né totalmente disinteressata. Quella che affligge da troppo tempo i nati sotto i Gemelli, però, ha rischiato di compromettere anche fortemente la loro autostima.

Tuttavia, la posizione di Marte consente loro di ritrovare quel coraggio per affrontare di petto le situazioni e trovare la soluzione.

In realtà, la soluzione ai suoi problemi il Gemelli la conosce già, deve solo trovare il giusto comportamento e temperamento.

Marzo fortunatissimo e pieno di soprese per Gemelli e altri segni dell’oroscopo grazie a Marte

Allo stesso modo, il Sagittario dovrà cercare dentro sé stesso quella vitalità per ritrovare la forza di essere sé stesso.

Amante dei viaggi e delle avventure, il Sagittario recentemente ha messo da parte questa sua vena più personale. Conseguenza di ciò sono stati numerosi problemi che a marzo si risolveranno proprio ritrovando la vera natura.

Leone

Anche il Leone avrà da una parte una bella gatta da pelare ma dall’altra la possibilità di riutilizzare la sua grande arma seduttiva per risolvere determinate questioni, soprattutto di carattere personale.

Approfondimento

Ecco i segni dell’oroscopo più determinati a rispettare i buoni propositi dell’anno nuovo