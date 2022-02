L’impennata dei prezzi delle materie prime d’inizio anno ha comportato un aumento della bolletta di quasi il 42%, e un aggravio per le famiglie di circa 400 euro all’anno per il solo riscaldamento. Viene naturale così cercare di adottare tutte le misure possibili per limitare i consumi, ed in particolare ridurre gli sprechi. Il modo più efficace per annullare, di fatto, l’effetto di questi aumenti sono le valvole termostatiche, che quest’anno potrebbero arrivare a far risparmiare in famiglia fino a 390 euro.

Come funziona la valvola termostatica

Se ci si sta chiedendo come risparmiare sul riscaldamento e combattere l’aumento della bolletta con il minor investimento possibile, allora la risposta è sicuramente l’installazione delle valvole termostatiche. Dopo la loro applicazione sui termosifoni, infatti, è possibile regolare la temperatura di ogni singolo ambiente della casa, sulla base dell’utilizzo. Questo grazie ad un particolare liquido presente al loro interno, che si comprime o si espande a seconda della temperatura cui è esposto, incidendo sul flusso d’acqua calda dei caloriferi. Però è bene sapere che non tutte le valvole sono le stesse. Pertanto, è possibile scegliere fra diverse tipologie.

Come risparmiare sul riscaldamento e combattere l’aumento della bolletta del gas scegliendo le soluzioni più appropriate con il migliore rapporto qualità prezzo

Sebbene ne esistano di molti tipi e diversi modelli, il funzionamento di base di questa tecnologia è sempre lo stesso. L’obiettivo rimane quello di gestire la temperatura di ogni stanza. Per far ciò, ci si può affidare a dispositivi tradizionali con controllo manuale o a quelli digitali con controllo da remoto. I primi si regolano con manopole, che definiscono i vari livelli di temperatura e che pertanto hanno bisogno di presenza per la modifica delle impostazioni. I secondi, invece, permettono una gestione più ampia dei caloriferi. E se dotati di WI FI, potrebbero essere gestiti con specifiche app anche da cellulare. In entrambi i casi, prima di acquistare un prodotto specifico, bisogna verificare che le dimensioni della valvola siano compatibili con quelle del radiatore, o al massimo che siano disponibili gli adattatori.

In particolare, le valvole digitali sono in genere dotate di display e funzionano a batterie. Quindi, è bene verificare che sia disponibile anche la gestione del tempo con cronotermostato. Alcune di queste prevedono comandi vocali o possono modulare la temperatura interna sulla base della situazione meteo. Non mancano sul mercato alcuni optional con finezze come il blocco antibimbo o il rilevamento dell’apertura delle finestre.

Naturalmente la spesa iniziale dipende dal livello di tecnologia scelta. Ma in generale, grazie al risparmio in bolletta, si rientra nei costi dell’investimento già dopo il primo anno.

E allora, perché aspettare ancora?