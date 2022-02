Mare con un caldo bel tempo in Europa per delle vacanze di marzo indimenticabili

Partire in vacanza a marzo è sicuramente una scelta difficile da prendere. Da una parte pensiamo che il tempo migliore verrà da Pasqua in poi e dall’altra abbiamo ancora le spese di Natale da digerire.

Marzo è proprio un mese lungo: siamo in piena quaresima e la primavera sembra arrivare sempre in un domani indefinito. Tuttavia, se abbiamo la possibilità andare in vacanza a marzo è pur sempre un’ottima scelta per alcune ragioni.

In primo luogo, tutte le città o i posti che sceglieremo non sono ancora invasi dal turismo di massa e ci consentono di riposare di più. In secondo luogo, i prezzi degli alberghi o dei ristoranti in generale sono ancora bassi.

Quindi, vediamo dove poter trovare a marzo il mare con un caldo bel tempo, per delle giornate di sole a basso costo.

La nostra capitale e Atene

Partiamo dalle scelte più ovvie.

Se prenotiamo per tempo un treno o un aereo, la città di Roma è raggiungibile anche per pochi euro. Nel peggiore dei casi c’è sempre un bus che ci può portare addirittura nel pieno centro della città eterna.

A marzo, poi, le temperature nella città dei sette colli sono già estremamente miti e ci consentono persino di mangiare in terrazza. Roma in primavera come in autunno riesce a dare il meglio di sé, proprio per la quietezza delle sue piazze e vie e per il basso costo dei suoi alberghi.

Da Roma il mare è vicinissimo: basta andare ad Ostia che è ancora e comunque comune di Roma o prendere un treno per un qualsiasi paesino rivierasco.

Allo stesso modo, anche un’altra capitale europea e mediterranea a marzo riesce a soddisfare pienamente in viaggiatore. Parliamo di Atene, città dell’Attica che è anche capitale della Grecia.

Anche in questo caso il mare è vicinissimo e parte della città. Il porto del Pireo è parte integrante della municipalità di Atene, con tutti i suoi ristoranti e bar alla moda.

Atene a marzo fa scoprire al visitatore il suo lato migliore. La salita al Partenone non è infernale come a luglio o agosto e il quartiere di Plaka molto più calmo e amabile.

La gastronomia greca, poi, è perfetta per un periodo di caldo gentile. Tuttavia, anche altre città greche del Peloponneso sono una meta ideale per delle vacanze di marzo.

Mare con un caldo bel tempo in Europa per delle vacanze di marzo indimenticabili

A marzo se vogliamo restare vicini all’Italia senza troppe ore di treno o di volo possiamo scegliere delle mete sull’Adriatico.

Croazia o Albania che siano, quando troviamo delle offerte interessanti su internet non indugiamo a prenotare. Dall’isola di Veglia a quella di Saseno poco cambia: l’importante è cercare di rilassarsi al mare e al sole.

Approfondimento

