L’oroscopo a volte ci sembra quasi noioso. Ci parla in maniera molto astratta, ci dice a mezza bocca delle verità che possiamo applicare alla nostra vita di tutti i giorni.

In sostanza, ci racconta il nostro scorrere del tempo, facendo riferimento a situazioni o a cose che hanno a che fare con la nostra routine. Certo, la routine è la base della nostra vita e dunque è anche importante che l’oroscopo si occupi di queste cose. Tuttavia, sarebbe bello interrogare le stelle per sapere delle cose un po’ più interessanti.

Infatti, noi di ProiezionidiBorsa avevamo già scritto che alcuni segni avranno una pioggia di soldi nell’anno venturo. Oggi, però, vorremmo concentrarci unicamente sulla notte dell’ultimo dell’anno. Infatti, ci sarà un’indimenticabile notte di passione per questi fortunati segni dell’oroscopo a Capodanno. Scopriamo chi saranno i fortunati.

Toro e Cancro

In questo periodo il pianeta dell’amore Venere sarà in una posizione estremamente favorevole soprattutto per due segni zodiacali.

Partiamo dal Toro, che risentirà questa posizione con la voglia di amare. In questo caso, infatti, non si tratterà di un egoismo volto alla ricerca di un mero piacere personale. Infatti, parliamo proprio della voglia di un sentimento forte, di risentire delle sensazioni forse sopite da troppo tempo.

Il Toro ha vissuto un anno all’insegna del duro lavoro e dell’impegno professionale. Un po’ di meritato riposo sarebbe proprio l’ingrediente ideale per coronare la fine dell’anno. Tuttavia, gli infaticabili Toro troveranno nuove e forti energie per dare al proprio partner o a una persona di passaggio tutta la passione di cui dispongono. In particolare, pare che a Capodanno ci potranno essere incontri molto interessanti con il Capricorno e con la Vergine.

Il Cancro, invece, arriva da un periodo di grande stress, soprattutto emotivo. I nati sotto questo segno, infatti, ricercano da tempo il sostegno dei propri cari su alcune questioni delicate, come un rapporto che va male o il lavoro.

Venere, però, proprio a Capodanno riuscirà a far sentire queste persone molto più vitali e gioiose, con la diretta conseguenza di renderle anche più affascinanti. Incontri piccanti con Leone o Pesci faranno ravvivare la fiamma della passione.

Indimenticabile notte di passione per questi fortunati segni dell’oroscopo a Capodanno

Infine, ottime notizie anche per tutti i nati sotto il Capricorno. Siamo nel loro tempo e dunque si meritano un’attenzione speciale. Già il mese di dicembre è stato molto positivo per i Capricorno, ma la vera gioia arriverà proprio nella notte di Capodanno.

Grazie a un po’ di sana fortuna queste persone riusciranno a fare incontri molto interessanti. Di solito timidi e riservati, i Capricorno riscopriranno che la vita va vissuta e, con l’aiuto di un Toro o di un Leone, ci saranno grandi colpi di scena.

