Marzo è appena iniziato e il cielo porta da subito cambiamenti notevoli per alcuni segni zodiacali. La congiunzione di 3 pianeti importanti potrebbe favorire occasioni ed opportunità in diversi campi.

L’inizio di un nuovo mese per molti rappresenta sempre nuove speranze e grandi aspettative. Il cielo dei prossimi giorni sarà decisamente favorevole per alcuni di noi che potranno godere di grandi chance.

Alcune congiunzioni astrali possono favorire o sfavorire vari aspetti della vita quotidiana. Nel nostro caso, l’incontro tra Venere, Plutone e Marte può portare fortuna in amore e nell’ambito economico ad alcuni segni zodiacali.

Mese vantaggioso per l’Acquario

Il 2022 sarà un anno importante per il segno dell’Acquario. Una ventata di amore e di emozioni forti coinvolgerà gli appartenenti a questo segno nelle prossime settimane.

Gli Acquario sono alla continua ricerca della perfezione e non sono abituati ad accontentarsi. Questo rende la loro vita sentimentale molto attiva e poco tranquilla. I single potrebbero godere di una fortuna pazzesca e fare l’incontro che aspettano da tempo.

Per quanto riguarda il lavoro, questa congiunzione astrale favorisce le collaborazioni e nuovi progetti anche redditizi. Si tratta di un momento davvero favorevole che è importante non lasciarsi sfuggire per chi è alla ricerca della stabilità economica.

Marte, Venere e Plutone portano amore e soldi a volontà non solo all’Acquario ma anche a questi 2 fortunati segni zodiacali

Si prospetta un marzo davvero fortunato per i nati sotto il segno dei Gemelli. In questo periodo non mancano di certo nuovi stimoli e la voglia di fare.

Marte dona molta energia positiva e Venere e Plutone favoriscono i legami duraturi. Questi giorni potrebbero essere pieni di emozioni e la voglia di trascorrere il tempo con il partner è molto alta.

La fortuna girerà per il verso giusto per buona parte del mese. Tuttavia, occorrerà fare attenzione a possibili invidie e gelosie da parte di alcuni colleghi. L’intraprendenza favorita da Marte renderà i Gemelli molto attivi e pieni di idee innovative che potrebbero contribuire ad aumentare i guadagni.

Sagittario

Marte, Venere e Plutone portano amore e soldi anche al Sagittario. Sempre ottimisti e pieni di energia positiva, i nati sotto il segno del Sagittario iniziano il mese davvero a gonfie vele. I Sagittario sono molto scaltri ed abili ad ottenere ciò che vogliono, a volte anche a costo di manipolare gli altri.

Marte e Plutone favoriscono l’ambizione sul fronte del lavoro e l’energia che investiranno in questi giorni potrebbe portare a guadagni eccezionali.

Infine, il transito di Venere rende i Sagittario particolarmente passionali e determinati a vivere al 100% i propri sentimenti.

