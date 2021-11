Molte persone sono scettiche e diffidano dagli oroscopi. Molti altri invece amano consultarlo e verificare se ciò che hanno letto corrisponde al vero.

Eppure, siamo certi che ognuno di noi si è ritrovato a leggere il proprio oroscopo almeno una volta nella vita. Che ci crediamo o meno, spesso la curiosità è davvero moltissima. In realtà, gli oroscopi spesso ci raccontano moltissimo sulla nostra personalità. Ed è così che chiacchierando con gli amici si prova a scommettere a quale segno zodiacale appartenga la persona che ci piace.

Oggi vogliamo concentrarci su un particolare aspetto del carattere che può appartenere ad una persona. Infatti, pochissimi lo sospettano ma sono questi i 3 segni zodiacali più manipolatori e dai quali tenersi alla larga.

Precedentemente abbiamo svelato che pochi lo immaginano ma sono questi i 3 segni zodiacali più bugiardi e dai quali bisogna guardarsi le spalle.

L’oroscopo può aiutarci a svelare lati del nostro carattere e di coloro che ci circondano. Ogni persona possiede delle caratteristiche a sé. Spesso, però, alcuni di questi tratti sono comuni ad alcuni segni.

Con questo articolo vogliamo svelare quali sono i segni che maggiormente hanno la tendenza ad influenzarci con l’obiettivo di farci cambiare opinione.

Tra i segni che presentano questa caratteristica c’è il sagittario. I nati sotto questo segno hanno l’atteggiamento innato del leader.

Questo particolare tratto del loro carattere li rende spesso manipolatori. I sagittario sono convinti di avere sempre ragione e cercano di imporre la propria volontà ad ogni costo.

Spesso, questo atteggiamento nasce per un reale interesse nei confronti delle persone con le quali si rapporta. A volte, invece, il sagittario tende a manipolare gli altri soltanto per portarli dalla propria parte.

Per questo motivo, quando ci rapportiamo agli appartenenti a questo segno dobbiamo mostrarci fermi e decisi sulle nostre convinzioni.

Pesci

Chi l’avrebbe mai detto che i pesci rientrano in questa classifica? Considerati da tutti “i buoni dello zodiaco”, anche i pesci possono rivelarsi dei grandi manipolatori.

Gli appartenenti a questo segno sono spesso molto empatici nei confronti del prossimo. Infatti, la loro tendenza a manipolare gli altri spesso nasce dal bisogno di sicurezza e serenità.

Avere le persone che li circondano dalla propria parte fa sentire i pesci più forti e pronti ad affrontare ogni sfida.

Dobbiamo stare attenti, però, a non essere troppo accondiscendenti con questo segno. In tal caso, rischieremmo di cedere su ogni questione solo per infondere loro sicurezza.

Ariete

Chiudiamo questa particolare classifica con il Re dei manipolatori. L’ariete è incredibilmente sicuro di sé stesso, a tal punto da pretendere che gli altri lo seguano ad occhi chiusi.

La loro testardaggine e tenacia li porta spesso ad essere presuntuosi ed imporre agli altri la propria volontà. A differenza del sagittario, che si muove in maniera più velata, l’ariete manifesta questa sua indole manipolatrice senza celarla minimamente.

Quando abbiamo a che fare con un ariete è importante mettere subito in chiaro il proprio punto di vista in maniera decisa. In questo modo, riusciremo a limitare il bisogno dell’ariete di imporci la propria volontà.