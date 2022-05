Stiamo entrando nel vivo del mese di maggio e questo mese sta ormai rendendo chiaro a tutti quali siano i segni fortunati del mese e quali invece stiano passando difficoltà. Purtroppo, infatti, per alcuni questo mese sarà costellato di problemi.

Oggi conosciamo soprattutto che cosa succederà ad un segno in particolare, al quale Marte porta guai e difficoltà. Tuttavia questo segno si può aspettare che a fine mese le cose migliorino grazie all’intercessione di Venere. Scopriamo dunque di quale si tratta e vediamo che cosa lo aspetta.

Le buone e le cattive notizie

Cerchiamo di capire che cosa succederà di qui a fine mese al segno del Toro. Si tratta, perlomeno sulla carta, di un mese ottimo per il Toro, perché è proprio a maggio che si festeggia il suo compleanno. Il periodo del Toro, infatti, va dal 20 aprile al 20 maggio, quindi quasi la maggior parte di coloro che sono nati sotto questo segno hanno il compleanno questo mese.

Tuttavia potrebbe arrivare qualche intoppo fastidioso. Innanzitutto, è probabile che il Toro si sentirà davvero esausto, perché ha passato alcuni mesi davvero intensi e stressanti, sia sotto il profilo personale che lavorativo. Per cui arriva il momento per il Toro di frenare e di concentrarsi su se stesso. Rilassarsi, magari meditare un po’ e riflettere sugli ultimi mesi. Ne è davvero valsa la pena di correre così tanto? O forse sarebbe stato meglio prendere tutto con più calma? Ne uscirà una riflessione forse un po’ dolorosa, ma molto importante per il futuro del Toro.

Marte porta guai e difficoltà a questo segno a maggio ma a fine mese arriva Venere a migliorare le cose

Il momento di calma e riflessione però non deve trasformarsi in un periodo di eccessiva solitudine, di rintanamento in se stessi. Deve solo essere un momento per ricaricare le batterie e poi riprendere una vita normale, magari meno attiva di quella precedente, ma comunque varia e sana.

Ad aiutare il Toro ad uscire dalla solitudine sarà Venere, il Pianeta dell’amore che porta al Toro tante opportunità di conoscere persone nuove. Questo potrebbe significare che sono in arrivo delle ottime sorprese sotto il profilo romantico, oppure riguardanti il suo circolo di amicizie.

C’è quindi una buona notizia: giugno sarà un mese molto migliore, basta usare maggio nel modo più giusto e saggio e tutto andrà a posto.

