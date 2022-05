Ogni mese l’oroscopo analizza il movimento degli astri e definisce vincitori e sconfitti tra i vari segni. Non sempre però un mese inizia e finisce nella stessa maniera. Può infatti migliorare o peggiorare dopo un paio di settimane.

Questo mese è un ottimo esempio, infatti maggio inizierà con difficoltà per questi segni, che però verso metà mese vedranno la fortuna ritornare. Conosciamo dunque questi due segni e vediamo che cosa li aspetta.

Un mese di alti e bassi

Partiamo dal Pesci, che ad inizio mese vivrà un momento di agitazione e di ansia quasi inspiegabile. Forse è lo stress, e magari i weekend lunghi di Pasquetta e del 25 aprile non sono bastati a rilassarlo. Sta di fatto che si troverà ad affrontare un momento di relativa difficoltà e qualunque piccolo scoglio gli sembrerà insormontabile.

Ogni e-mail che deve scrivere al lavoro gli sembrerà una tesi di laurea e qualunque rapporto interpersonale verrà vissuto in maniera sbagliata. Avrà grande paura del giudizio degli altri e forse penserà anche di rintanarsi in casa e ridurre al minimo le interazioni sociali.

Ci aspettiamo che però questo sia un momento passeggero e che la chiarezza mentale del Pesci torni entro la metà del mese. Questo porterà quindi alla riconquista della serenità personale e ad un grosso miglioramento nei rapporti con tutti.

Maggio inizierà con difficoltà per questi due segni, ma entro fine mese arriverà la serenità

Proseguiamo con l’Acquario, altro segno che vivrà delle montagne russe a maggio. Nei prossimi giorni questo segno deciderà di lanciarsi in un nuovo progetto. Può essere un’avventura professionale o un nuovo hobby che gli porterà via molto tempo.

Quasi immediatamente però si pentirà della scelta fatta e crederà di aver sbagliato il suo percorso. Il problema è che ha già fatto un buon investimento per iniziare questi nuovi progetti e non può certo abbandonarli subito. Ci sarà dunque un momento in cui si troverà destabilizzato, ma tutto cambierà, probabilmente entro la terza settimana del mese.

L’Acquario capirà che è normale interrogarsi sulle proprie scelte, anche dopo averle fatte, ma questa volta aveva scelto bene. Dopo un po’ che i suoi progetti inizieranno a prendere piede, ne vedrà i vantaggi e capirà che non aveva senso preoccuparsi di sbagliare. La prossima volta che tenterà di fare qualcosa di nuovo, l’Acquario si butterà con più convinzione e lascerà che sia il tempo a decidere se si sia trattato di una buona scelta.

