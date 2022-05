Il cielo di questo periodo è intrigante e complesso. Ci sono transiti importanti che influenzano tutti i segni. Marte entra nel segno dell’Ariete. Che significato ha? Quale influenza eserciterà nella nostra vita? Marte nella mitologia incarna il dio della guerra. Rappresenta la forza e il possesso, la nostra capacità di lottare e di conquistare quello che vogliamo. Ci spinge al contrasto e alla sfida. L’Ariete è un segno che ha caratteristiche simili. Rappresenta l’impulsività, il desiderio di agire e di essere combattivi. L’Ariete è forza e movimento che spingono alla trasgressione.

Tempo di agire

Cosa dobbiamo aspettarci con Marte in Ariete dal 25 maggio? Come questo transito orienterà la nostra vita? Sicuramente ci spingerà all’azione. Non abbiamo più scuse per rimandare le decisioni importanti. Ora è tempo di agire e di conquistare quello che desideriamo. Dobbiamo però fare attenzione alla carica di aggressività che lo spirito guerriero porta con sé.

Per lo Scorpione la settimana inizia con qualche nuvola all’orizzonte e un po’ di nervosismo. I litigi in famiglia non mancheranno anche per motivi futili. A chi tocca apparecchiare la tavola? Chi accompagnerà i piccoli al nuoto? Le stelle raccomandano diplomazia e promettono tempi migliori. A giugno il fascino degli scorpioncini dovrebbe dispiegarsi pienamente. Torneranno a sedurre la dolce metà e i musi lunghi spariranno come per incanto. I single saranno spinti alla conquista e alla ricerca dell’anima gemella. Ma i pianeti raccomandano cautela. In questo campo le decisioni di pancia potrebbero riservare conseguenze spiacevoli. Nel lavoro avranno grinta e determinazione e cercheranno di cogliere tutte le opportunità che si presentano. Grande fiuto per gli affari.

Marte in Ariete dal 25 maggio sconvolgerà la vita di questi segni zodiacali che dovranno affrontare grandi sfide in amore e lavoro

Per i nati sotto il segno della Vergine questo periodo si presenta piuttosto complicato sul piano sentimentale. Ci saranno battibecchi e gelosie ad avvelenare le giornate. Le stelle ci ricordano che la gelosia è un sentimento inutile e distruttivo. Se ci si ama veramente la gelosia non ha senso e se non ci si ama meglio troncare il rapporto. I sentimenti tossici ci avvelenano l’esistenza. I single dovrebbero stare attenti ai colpi di fulmine e riflettere prima di avviare un nuovo rapporto. Meglio conoscere e osservare con prudenza prima di imbarcarsi in relazioni che potrebbero rivelarsi deludenti. Impulsività e nervosismo potrebbero condizionare anche il lavoro. Ci sono opportunità in vista ma richiedono molto impegno e determinazione. Le stelle consigliano di non stressarsi e di valutare le situazioni con lucidità.

