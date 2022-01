Anche se amiamo la scienza e siamo pragmatici, vogliamo conoscere le previsioni astrologiche cercando di cogliere i segnali che ci permettono di navigare il mondo.

È un po’ come credere nel destino, nella presenza di forze che sfuggono al nostro controllo e che non riusciamo a governare. Ed è anche un modo per affidarci alla fortuna, la dea bendata che può sfiorarci e soddisfare ogni nostro desiderio.

Cerchiamo di interpretare il linguaggio delle stelle per capire come sono le persone che abbiamo di fronte e come aprire le porte della loro psiche.

Il segno più pericoloso dello zodiaco

Ognuno di noi nello zodiaco è rappresentato da un animale.

Associamo generalmente l’idea di pericolo a quei segni che sono espressione di forza e di potere, di volontà di dominio e di grande vitalità.

Dobbiamo invece rivedere le nostre convinzioni perché il pericolo si anniderebbe in un animaletto che anche se piccolo ci fa tanta paura. Rappresenta il segno più pericoloso dello zodiaco, lo Scorpione.

Sognarlo è l’incubo di molti e non è di buon auspicio. L’insetto rappresenterebbe infatti le nostre paure oscure, quelle che si nascondono dentro di noi in profondità e che facciamo fatica a portare in superficie. Oppure simboleggerebbe un incontro, ma sempre difficile e problematico. Sognare la puntura dello scorpione è ancora più inquietante perché indicherebbe la sensazione di fragilità soprattutto nel rapporti con gli altri.

Per questo il pericolo e lo Scorpione sono la stessa cosa. Almeno così dice l’astrologia. Nato tra il 23 ottobre e il 22 novembre sarebbe tra i più complessi dello zodiaco. Dotato di indiscusso fascino, intriga per la sua natura enigmatica e contraddittoria. Gli scorpioni sarebbero anche molto riservati e difficilmente si aprirebbero completamente con gli altri. Confidare loro un segreto non è un problema, perché sono delle vere “casseforti”.

Romantico ma pericoloso questo segno zodiacale regalerebbe emozioni forti che sfidano il tempo

Eppure il romanticismo non gli manca.

Secondo l’oroscopo, nella vita di coppia rivela la sua carica passionale e vive relazioni intense anche se non propriamente pacifiche. L’amore per lo Scorpione è una continua lotta combattuta con affondi e momenti di grande tenerezza.

In realtà dietro la maschera si celerebbe un individuo sensibile che con fatica si apre agli altri per timore di essere ferito. Romantico ma pericoloso questo segno zodiacale potrebbe garantire emozioni che possono durare anche a lungo.

Incontrarlo potrebbe porci davanti a uno scrigno in cui si celano doni impensati.