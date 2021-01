Per servire antipasti non solo gustosi, ma anche belli a vedersi, ecco come preparare e comporre un perfetto tagliere di salumi e formaggi. Facendo attenzione, in particolare, non solo al numero dei commensali, ma pure ai loro gusti.

Per esempio, se tra i commensali ci sono persone che seguono una dieta vegetariana, allora quantomeno sarà necessario portare in tavola due taglieri. Uno con un mix di formaggi, e l’altro con un mix di salumi.

Si tratta, nello specifico, di una forma di rispetto per chi vuole afferrare una fetta di emmenthal senza che questa sia magari attaccata ad una fetta di salame ungherese.

Ecco come preparare e comporre un perfetto tagliere di salumi e formaggi

Detto questo, per un tagliere perfetto è importante la varietà dei cibi. E, quindi, devono essere presenti, per quel che riguarda i formaggi, quelli freschi e quelli a media stagionatura. E pure quelli che sono ben stagionati.

La qualità del prodotto, inoltre, deve essere sempre eccellente puntando, di conseguenza, su formaggi che sono tipici del territorio.

Per quel che riguarda, invece, i salumi, la perfetta varietà degli affettati dovrebbe essere sempre pari ad un minimo di tre e a un massimo di cinque.

Inoltre, in uno o più taglieri, esteticamente piacevoli, optando possibilmente per quelli in legno rispetto a quelli in plastica, occorre sempre tagliare i formaggi e i salumi circa un’ora prima di servirli poi a tavola.

Il perfetto tagliere di salumi e formaggi, per la riuscita dell’antipasto o dell’aperitivo, è però una condizione necessaria ma non sufficiente.

In quanto a tavola non devono mancare pure le olive e la frutta secca, così come le noccioline. E pure un mix di sottaceti da servire, a tavola, nelle ciotoline.

Attenzione, infine, alle bevande. In quanto un buon formaggio stagionato deve essere accompagnato da un vino bianco. Mentre il rosso è ottimo per i formaggi che sono più delicati.