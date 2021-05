Mare cristallino e spiagge tutte da fotografare, paesaggi da fiaba e borghi marinari, la Liguria è uno dei posti italiani più belli al mondo.

Che sia per un weekend last minute, un viaggio organizzato o più semplicemente per una vacanza al mare o una gita in montagna, la Liguria non può che essere la meta perfetta.

Da La Spezia a Ventimiglia, la costa ligure vanta tratti patrimonio dell’Unesco. Ha più volte raggiunto il primato di Bandiera Blu per le calette cristalline e le spiagge sicure, adatte agli sportivi, ma anche alle famiglie.

Mare, montagne e borghi medioevali in unica ed imperdibile meta italiana adatta a chi ama il ciclismo e il surf, per un viaggio ricco di avventure

Difficile scegliere tra le bellezze della Liguria, ma oggi vogliamo esplorare più approfonditamente Varazze, un comune costiero posizionato all’estremo oriente della provincia di Savona. A formare il comune vi sono le frazioni di Alpicella, Cantalupo, Casanova, Castagnabuona, Faje, Invrea e Pero.

Posizionato tra mare e montagne, vanta un clima soleggiato e mite anche d’inverno. Rinomato per il suo mare cristallino per oltre 4 anni riconosciuto Bandiera Blu e spiagge attrezzate e pulite adatte soprattutto a chi ama fare surf da onda o kitesurf.

Il mare di Varazze è adatto proprio a tutti. Sia a chi ama passeggiare, ma anche nuotare, e a chi invece vuole ammirarlo dal vicino parco del Beigua. Questa è un’area incantevole ed ecologica dove è possibile dedicarsi agli sport più vari, dal trekking alle escursioni. Ma è possibile anche osservare il mare dal più vicino lungomare Europa, che è passeggiata pedonale, ma anche pista ciclabile.

Il centro storico

Varazze non è solo rinomato per il mare, ma vanta un centro storico che è un vero e proprio capolavoro architettonico. Troviamo infatti case storiche colorate ed un centro caratterizzato da un’antica cinta muraria. Ricca di cappelle storiche, tra cui la famosa chiesa di sant’Ambrogio, arricchita con opere pittoresche, rappresenta un tesoro anche in termini di arti classiche.

Approfondimento

