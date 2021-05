L’Abruzzo una regione talvolta sottovalutata che presenta immense distese di meravigliosa costa. All’incirca 133 chilometri di litorale che alterna calette e insenature, coste frastagliate e arenili dorati, acque cristalline e spiagge luccicanti, oltre che immense e lunghissime pinete sempre verdi.

La costa sud, in particolare, è nota per la presenza di scogliere e piccole calette e per un mare sempre limpido. Inoltre, altra particolarità, è la presenza alcuni tratti di costa caratterizzati dalla presenza dei Trabocchi, antiche macchine da pesca costruite in legno.

Caratterizzato da acqua cristallina e spiagge di sabbia dorata finissima è questa la meta estiva più economica d’Italia da visitare assolutamente per una vacanza in totale relax.

Il mare cristallino adatto ai bambini

Ma a spiccare tra la costa è in particolare la località di Pineto. Si tratta di uno dei posti più rinomati della costa adriatica, caratterizzato da ampie spiagge dorate con sabbia finissima e fondali bassi. E soprattutto da un meraviglioso mare cristallino.

Il posto ideale per dedicarsi al totale relax e staccare la mente dalla vita frenetica, ma anche molto adatto ad una vacanza con i bambini. Caratterizzato da verdi e lunghe pinete, fresche ed accoglienti, che offrono riparo dalle lunghe e calde giornate estive. La pineta più suggestiva è quella che corre parallela alla spiaggia fino a raggiungere la Torre di Cerrano.

La bike to coast per gli amanti dello sport

Un territorio ricco di storia e da scoprire. Da Pineto, inoltre, passa la lunga e rinomata pista ciclabile “bike to coast“, che gli ha conferito il premio Oscar per il cicloturismo nell’anno 2020. Una pianeggiante e ben curata pista ciclabile che affaccia sul mare dove è possibile fare lunghe e romantiche passeggiate anche a piedi ed in compagnia di tutta la famiglia.

Una vacanza economica e all’insegna del buon cibo

L’Abbruzzo è un’ottima meta per le vacanze estive 2021, caratterizzate da una profonda crisi economica dovuto al diffondersi e al prolungarsi del Covid 19. È tra le mete balneari più economiche d’Italia, basti pensare che un soggiorno in una camera d’albergo a 4 stelle nel periodo di alta stagione costa appena sui 90 euro.

Per non parlare della sua varietà gastronomica dove si intrecciano sapori di mare, di terra e collina, in strabilianti piatti tipici. Inoltre è possibile fare delle gite fuori porta sempre immersi nella natura ma è anche una meta adatta agli amanti dello sport. È possibile svolgere attività di trekking ed escursioni in canoa.

Dunque, acqua cristallina e spiagge di sabbia dorata finissima: è questa la meta estiva più economica d’Italia da visitare assolutamente per una vacanza in totale relax.

