Vacanze memorabili su queste spiagge dove il mare di notte si illumina magicamente e lascia a bocca aperta

Estate è sinonimo di vacanze ma anche di spiaggia e mare, inevitabile dunque organizzarsi per trovare la meta del nostro soggiorno. Magari ci troviamo alla ricerca di una località marittima diversa dal solito, che sappia offrirci qualcosa di emozionante e di mai visto. Ebbene, se cerchiamo un posto dove vivere un’esperienza fuori dall’ordinario, non possiamo perderci le acque marine che si illuminano a mo’ di costellazioni. Un fenomeno tutto naturale che riguarda alcuni luoghi, in Italia e non.

Pochi paesaggi sono rilassanti come quelli in riva al mare, dove a scandire il tempo è l’infrangersi delle onde sul bagnasciuga sabbioso o sulle rocce. Quando il mare è sereno, passeggiarvi in prossimità di sera, dopo aver trascorso una giornata al sole, infonde pace all’anima. Nulla sembra poter aggiungere maggiore perfezione a questa rappresentazione, ma ne siamo proprio sicuri? Ebbene, il mare potrebbe regalarci una scena ancora più spettacolare. Sembra fantascienza ma le sue acque potrebbero irradiarsi di tante lucine in scie, potrebbe infatti verificarsi il cosiddetto fenomeno della bioluminescenza marina.

Un evento del tutto naturale e dovuto ad alcuni organismi vegetali ed animali che, in seguito a una reazione chimica, emetterebbero luce. Sarebbe una caratteristica, ad esempio, del plancton. Lo farebbero in diversi casi. Rientrerebbe tra le dinamiche di corteggiamento e di caccia, ma si verificherebbe anche in caso di presenze in acqua che disturbano, quali il passaggio di una barca. Avverrebbe principalmente nel periodo estivo.

Vacanze memorabili su queste spiagge dove il mare si cosparge di lucine

Poiché la bioluminescenza riguarda specifiche specie, sarà la loro presenza a determinarla. Quindi, laddove siano presenti in numero più alto, sarà maggiormente visibile. Per ammirarla non dovranno esservi luci artificiali, il meteo dovrà essere sereno e il mare abbastanza calmo. Premesso dunque che a determinare il fenomeno e la sua visibilità sono specifiche condizioni non fisse, andiamo a scoprire dove potremmo ammirarlo. Cominciamo con Mosquito Bay a Porto Rico, nota anche come Bahia Bioluminescente proprio per la vastità del fenomeno nelle sue acque. Nelle stesse, infatti, vivono grandi quantità di micro alghe che si illuminano al passaggio delle onde.

Spostiamoci dunque per andare a San Diego in California: si manifesterebbe a Mission Bay, Torrey Pines Beach e alla Jolla Cove. Nel New Jersey invece a Manasquan Beach e a Cortez in Florida. Andiamo dunque in Asia, che offre non meno possibilità di avvistamento della bioluminescenza. Segnaliamo Halong Bay in Vietnam, a Bali in Indonesia, dove si trovano grandi quantità di plancton, e a Ton Sai in Thailandia. Inoltre il Giappone, a Toyama Bay, infatti vi sarebbero dei particolari calamari luminosi. La bioluminescenza riguarderebbe però anche Reethu Beach alle Maldive, grazie ad alcune particolari alghe. Altro posto da segnare l’arcipelago delle Mitsio in Madagascar. Non poi manca l’Australia nel nostro elenco, precisamente il fenomeno riguarderebbe Cairns.

Bioluminescenza marina in Europa e in Italia

Se non vogliamo spostarci troppo, ci interesserà sapere che apparizioni di organismi bioluminescenti vi sono anche in territori più vicini a noi. Infatti, si avvisterebbero in Inghilterra, lungo le coste del Norfolk, e in Belgio nella località di Zeebrugge. Per quanto riguarda il nostro Paese, talvolta avvengono alcuni episodi di bioluminescenza. In Salento, ad esempio, più volte vi sarebbero state segnalazioni della Pelagia Noctiluca, medusa luminosa ma urticante. Sempre in Salento, sarebbe capitato che una grossa quantità di alghe, di Noctiluca scintillans, abbia creato uno spettacolo visivo emozionante e diffuso tramite foto sul web.

La bioluminescenza inoltre sembrerebbe visibile anche in altri luoghi in Italia. Facendo un giro su internet, infatti, potremmo imbatterci in alcune esperienze organizzate per assistervi. Ve ne sarebbero a Porto Torres in Sardegna, navigando di notte in kayak. E anche nell’isola campana di Ischia, tramite l’utilizzo di barche col fondo trasparente nonché praticando snorkeling. Insomma, trascorreremo vacanze memorabili su queste spiagge dove il mare notturno potrebbe regalarci spettacoli indimenticabili. D’altronde in ogni località marittima potremmo trovare degli aspetti inaspettati, ne è un esempio la città siciliana che assomiglia al Marocco. Così come ovviamente anche i paesaggi collinari e montani celano delle belle sorprese che dovremo solo scoprire.