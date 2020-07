Mare e coronavirus, quest’anno puntiamo sull’Italia. Il nostro paese è l’ideale per una vacanza al mare senza spendere troppo, ci sono moltissime regioni che offrono mete stupende a pochi chilometri dalle nostre case. Regaliamoci un weekend in spiaggia ed aiutiamo l’economia del nostro paese.

Le norme

Sotto l’ombrellone quest’anno dovremo attenerci ad alcune norme a causa del coronavirus ma niente ci vieterà di godere a pieno la nostra vacanza al mare.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari in tutta Italia sarà prevista una prenotazione ed un distanziamento adeguato delle varie postazioni.

L’obbligo di mascherina sarà limitato alle aree comuni quali bar o bagni pubblici, sotto l’ombrellone possiamo liberarcene.

Inoltre avremo ingressi ed uscite separati per evitare assembramenti ed il personale provvederà a sanificare tutte le strutture per ogni singola persona, come lettini e sdraio.

In acqua saremo più liberi ma ci dovremo comunque affidare al buonsenso.

Per la spiaggia libera invece ci dovremo affidare alla reciproca cooperazione per rispettare le norme. Dovremo infatti posizionarci sempre alla dovuta distanza, evitare assembramenti ed utilizzare la mascherina dove necessario.

Inoltre in molte regioni si è già avviato un sistema di delimitazione delle aree libere con obbligo di prenotazione di posti tramite nuove app facili ed utili.

Mare e coronavirus: puntiamo sull’Italia. Quali strutture scegliere?

Ma oltre alla spiaggia dobbiamo anche pensare a strutture alberghiere e spostamenti. Niente di nuovo sotto questo fronte. Infatti, come di norma dovremo prenotare prima ma quest’anno saremo invogliati a farlo dalle numerose offerte vantaggiose su alberghi, campeggi, pensioni e viaggi.

Le offerte più allettanti ricadono sui traghetti per Sicilia e Sardegna, per incentivarci ad visitare queste bellissime mete balneari.

Sia che scegliamo di affittare una casa vacanze sia che ci limitiamo al classico campeggio al mare in qualsiasi regione sarà incentivato il turismo nei limiti del possibile.

Potremo quindi andare in spiaggia in tranquillità ricordandoci sempre di fare attenzione alla sicurezza per non rovinarci la vacanza.