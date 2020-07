Oggi pioggia di soldi sui listini e le Borse volano. Tornano a correre i mercati azionari in una giornata che non ti aspetti. Piazza Affari e le Piazze europee hanno messo a segno una seduta col botto e portato a casa guadagni importanti. Ma soprattutto hanno mandato segnali molto positivi per il futuro. Ecco perché i prezzi sono volati

Pioggia di soldi sui listini e le Borse volano. Ecco perché

Oggi è stata una seduta col botto in Borsa. Piazza Affari e i listini del Vecchio Continente hanno chiuso una seduta con guadagni vicino al 3%. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha guadagnato il 2,9% chiudendo a 19.886 punti. A Francoforte l’indice tedesco Dax ha guadagnato il 2,8%, l’indice di Parigi il 2,5%. La Borsa di Madrid ha guadagnato il 3,7%.

E’ stata una seduta molto diversa da quella di ieri, mercoledì. Diversa nel segno e nello spirito. La domanda che è doveroso porsi è: cosa è cambiato rispetto a ieri? Che cosa ha spinto le Borse così in alto?

Ecco perché oggi le Borse sono volate

Gli acquisti sui mercati azionari del Vecchio Continente sono cominciati dal mattino. Fin dall’apertura i prezzi hanno cominciato a salire. Ma l’impennata forte è arrivata alle 14:30 quando è stato diffuso il dato sull’occupazione americana. Un dato molto positivo perché indicava come negli Stati Uniti il mese scorso siano stati creati più posti di lavoro delle previsioni. A quella notizia le Borse europee sono schizzate verso l’alto.

È questo il dato su cui avevano cominciato a scommettere gli investitori fin dal mattino. Puntando su un dato positivo. E hanno avuto ragione, anzi il dato è stato addirittura migliore delle attese

Gli investitori tornano a scommettere su una rapida ripresa delle economie

Il dato sull’occupazione americana mostra come l’economia a stelle e strisce si stia riprendendo in modo deciso. Al di là di tutte le difficoltà e al riaccendersi di vari focolai di epidemia negli Stati Uniti. È una economia USA in forte ripresa, anche contro il coronavirus, e questo dà speranza ai mercati. Ed una economia americana in ripresa è un bene per la crescita mondiale.

Ecco perché quando il dato sull’occupazione è stato diffuso è arrivata una pioggia di soldi sui listini europei