Il mare Mediterraneo è uno dei posti più vicini a casa nostra ma che conosciamo di meno. In molti, infatti, pensano di trovare la bellezza andando molto lontano. Seychelles, Caraibi e Maldive sono delle mete richiestissime. Tuttavia, abbiamo nel nostro mare e lungo la nostra Penisola delle zone davvero uniche al Mondo.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato soprattutto di una, in questo articolo. Oggi, invece, vogliamo proporre al Lettore questo scrigno del nostro meraviglioso Sud. Infatti, ecco il mare cristallino in uno splendido borgo italiano del Sud lontano dal turismo di massa.

Mare cristallino in uno splendido borgo italiano del Sud lontano dal turismo di massa

Turismo di massa e Vibo Valentia sono due rette parallele. Purtroppo, diremmo Noi di ProiezionidiBorsa, dato che la Calabria è una regione meravigliosa. In particolare, oggi vorremmo parlare di Santa Domenica di Ricadi, piccola cittadina vicinissima a Tropea.

Eh sì, nella famosa cittadina calabrese celebre per la cipolla c’è anche un mare bellissimo. In realtà, per trovare il mare davvero cristallino dobbiamo uscire dal centro della città.

Infatti, dobbiamo inoltrarci nel Capo Vaticano, e segnatamente in alcune spiagge uniche al Mondo. Parliamo, infatti, della Baia di Riaci, di Formicoli. E non vogliamo dimenticarci nemmeno di Torre Marino e nemmeno di Grotticelle.

Se vogliamo seguire cosa dicono gli esperti e le guide turistiche, diciamo che la Baia di Riaci è senza dubbio la spiaggia più conosciuta ed apprezzata. Ciò che la rende unica in Italia è la presenza di un enorme scoglio, che in molti usano per le immersioni.

Tuttavia, non di solo mare vive Santa Domenica di Ricadi. Sulle alture a fianco della cittadina si adagia, infatti, uno splendido borgo italiano, con una tipica chiesa. Per chi ama vacanze più movimentate si può anche trovare nei pressi del borgo la Baia degli Dei, spazio pieno di discoteche.