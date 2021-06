Per assicurare alla pianta che coltiviamo una crescita sana e priva di problemi, un momento cruciale è quello del trapianto. Infatti, commettere errori in questa fase potrebbe rivelarsi un grande problema, in quanto questi sarebbero molto difficili da risolvere. Per questo motivo, nel momento in cui rientriamo in casa con una nuova pianta e siamo in procinto di aggiungerla alla composizione floreale del nostro giardino, ricordiamoci di agire con massima attenzione.

Ogni specie è diversa

Ovviamente quando parliamo dell’orto non possiamo fare discorsi universali. Difatti, ogni pianta è diversa, e necessita, dunque, cure specifiche. Se, infatti, alcune specie richiedono poche attenzioni e se la cavano con modeste quantità di acqua, altre invece sono note per il loro continuo bisogno di attenzioni. Sia quando dobbiamo annaffiarle che, come si accennava prima, nel momento in cui bisogna piantarle.

Il segreto per piantare gerani meravigliosi che fioriranno indisturbati e senza problemi improvvisi

Tra le specie più bisognose in questo senso troviamo, assieme alle orchidee e alle ortensie, gli splendidi e coloratissimi gerani. Difatti, parliamo di una specie variopinta e bellissima, ma che richiede anche un’attenzione particolare. Bene, proprio per questo motivo, oggi sveliamo il segreto per piantare gerani meravigliosi che fioriranno indisturbati e senza problemi improvvisi. Come dicevamo, dunque, per evitare problemi con questa pianta, la fase del trapianto è fondamentale. E infatti, il trucco è proprio quello di aspettare prima di posizionare in balcone o sul davanzale il vaso in cui abbiamo messo i gerani.

Ma di posizionarlo, almeno per i primi dieci giorni dall’acquisto, all’interno dell’abitazione vicino ad un muro. La zona ideale sarà un luogo di casa in cui arriva la luce del sole ma che al tempo stesso non rimanga esposto ad essa per troppe ore al giorno. Così facendo proteggeremo questa pianta delicata dal brusco incontro con temperature troppo alte, evitando tra gli altri inconvenienti quello determinato dal blocco del processo di fioritura. Prendendo questa piccola precauzione renderemo il passaggio dal fioraio al vaso di casa sicuro e non troppo stressante per i gerani. Che avranno, quindi, molta più probabilità di crescere sani ed in salute, colorando il nostro spazio esterno con meravigliose sfumature.