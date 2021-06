Per gerani dalle fioriture meravigliose e abbondanti basta questo concime naturale a costo zero

In molti hanno deciso di occuparsi di alcune piante durante l’ultimo anno. Per quanto riguarda la classifica delle più amate ai primi posti si collocano, sicuramente, i gerani.

Veramente poche persone non li apprezzano, sono piante diffuse dalla Sicilia sino all’Alto Adige. Ovunque è possibile ammirare magnifici balconi abbelliti con gerani di ogni specie e colore.

Si tratta di piante molto robuste che tollerano tranquillamente temperature tra gli zero e i quaranta gradi.

La posizione migliore dove sistemare i gerani è a mezz’ombra, un luogo luminoso ma non esposto ai raggi diretti del sole.

Uno degli errori che uccideranno la pianta è esporla a sud. Il sole di mezzogiorno durante l’estate farà soffrire i gerani, ne brucerà le foglie e ne bloccherà la fioritura.

Inoltre, nonostante siano piante rustiche potranno patire in alcune situazioni.

Balconi chiusi

Sistemati su balconi parzialmente chiusi i gerani tenderanno a crescere soprattutto all’esterno, in direzione della luce. Si noterà, al contrario, che verso la parte interna del balcone i fusti si mostreranno spogli alla base.

Per evitare questo problema sarà importante cercare di irrobustire la pianta. Per fare questo basterà ruotarla di novanta gradi ogni settimana fino a quando non sembrerà cresciuto in maniera uniforme.

Questo dovrà, però essere accompagnato con la cimatura che permetterà ai fusti di diventare più pieni.

Nel caso in cui si sia utilizzata una cassetta per sistemare i gerani si consiglia di girarli ogni settimana per i primi due mesi. In seguito ogni due settimane dal mese di giugno in poi.

Cimare, poi, ogni due settimane le piante sul lato esterno lasciando intatto quello interno.

È il presupposto ideale per permettere ai gerani di formare un magnifico cuscino fiorito e di incrementare l’attività di fotosintesi.

È bene ricordare che un geranio in ombra svilupperà foglie più grandi e scure per via della necessità di assorbire più luce.

Al contrario, se esposte ai raggi del sole le foglie diventeranno piccole e chiare per difendersi limitandone la traspirazione.

Per gerani dalle fioriture meravigliose e abbondanti basta questo concime naturale a costo zero

Per avere gerani belli rigogliosi, poi, sarà possibile utilizzare un concime naturale che tutti abbiamo in casa: la birra.

Infatti, ricca di lievito, zucchero e vitamine si trasforma in un ottimo fertilizzante per i nostri gerani. Versare un po’ di birra nell’acqua utilizzata per annaffiare i gerani sarà perfetto per vederli crescere sani e lucenti. In alternative sarà possibile sciogliere due cucchiaini di lievito di birra in dieci litri di acqua. Ecco perché per gerani dalle fioriture meravigliose e abbondanti basta questo concime naturale a costo zero.

