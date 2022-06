Mare cristallino con spiagge bianchissime e clima mite 365 giorni l’anno in questo Paese nel quale vivere agiatamente anche dopo la pensione INPS

Dopo aver lavorato tanto, aver avuto figli, nipoti e a volte anche pronipoti, la pensione è probabilmente uno dei traguardi più importanti della vita. E quando si esce dal mondo del lavoro, il desiderio è solo quello di riposarsi, ma anche di riuscire a fare tutte quelle cose che proprio a causa degli orari di lavoro non si aveva tempo di fare. Questo non sempre è possibile, soprattutto a causa delle finanze del nucleo familiare.

Andare in pensione, infatti, significa anche rinunciare a una fetta del reddito che si percepiva. Questo perché quasi mai la pensione rispecchia l’ultimo stipendio preso, quindi per forza di cose il pensionato si troverà a vivere con cifre minori. In Italia, infatti, la pensione è un reddito soggetto a tassazione IRPEF. La pensione lorda, spettante di fatto, viene decurtata dalla quota di tasse che si è obbligati a pagare. E proprio per questo motivo, molto spesso i pensionati non riescono ad arrivare a fine mese, a causa delle pensioni troppo basse e del costo della vita tattoo alto. Mare cristallino con spiagge bianchissime e clima mite, questo sognano i pensionati ma non sempre possono permetterselo.

Ecco come rendere l’assegno più allettante

Proprio perché l’Italia ha una tassazione troppo severa, troppo alta, molti sono i pensionati che hanno scelto di trasferire la propria residenza altrove. Cercare la propria opportunità in un altro Stato significa anche scegliere un Paese che veda nei pensionati una risorsa in cui investire. In alcuni Paesi esteri, i pensionati sono visti come una risorsa professionale e anche economica, visto che hanno un reddito certo.

Si tratta, quindi, di un soggetto che arricchisce il Paese. E proprio per questo, in alcuni Stati esteri la pensione non è tassata, o al limite è tassata ma in modo meno pesante che in Italia. In questo modo si aumenta il potere d’acquisto del pensionato che potrà spendere il proprio reddito in servizi e beni.

Mare cristallino con spiagge bianchissime e clima mite 365 giorni l’anno in questo Paese nel quale vivere agiatamente anche dopo la pensione INPS

In Italia, una pensione media non ha un grosso potere d’acquisto, ma in alcuni Stati la stessa permette di vivere agiatamente. Una delle mete preferite dai pensionati italiani sono le isole Canarie che per una serie di motivi sono viste come un luogo ideale. Le ragioni che spingono i pensionati italiani a trasferirsi alle Canarie sono:

clima mite tutto l’anno, si dice che in queste isole è sempre primavera. Non ci sono inverni rigidi e neanche estati torride. Il risparmio tra riscaldamento e condizionatori è notevole;

il sistema sanitario delle isole Canarie è abbastanza buono e questo è un elemento determinante per i pensionati;

il costo della vita è più basso che in Italia quindi il potere d’acquisto della pensione è più alto. Bisogna considerare che i prezzi sono più bassi in media di un 20 o 30%

la vicinanza con l’Italia permette al pensionato di poter rimpatriare quando desidera punto e mantenere anche i contatti con i parenti lasciati in patria.

Approfondimento

La pensione potrebbe valere oro per chi si trasferisce in questo Paese in cui si vive con pochissimo