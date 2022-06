Come curare la puntura di un calabrone con efficaci rimedi casalinghi e perchè preoccuparsi quando si hanno occhi irritati, nausea e tachicardia

Una puntura di calabrone è molto dolorosa e, per alcuni, potrebbe essere anche letale. Sulle punture di questo insetto ci sono molti miti, per esempio si dice che tre punture di calabrone potrebbero uccidere qualsiasi persona.

Tuttavia, nonostante i calabroni siano più grandi rispetto ad altri insetti e le loro punture siano davvero molto dolorose, il loro veleno non è più pericoloso di quello delle vespe o delle api, anzi una puntura d’ape in realtà inietta molto più veleno nel corpo umano, rispetto ad una puntura di calabrone.

Come si può immaginare, le punture di calabrone possono avere conseguenze letali per chi soffre di allergia al veleno (e purtroppo molti non sanno di essere allergici). In questo caso bisogna conoscere come curare la puntura di un calabrone il cui veleno potrebbe comportare uno shock anafilattico con conseguente gonfiore, difficoltà respiratorie, insufficienza circolatoria e morte.

Nel caso dovessero verificarsi questi sintomi, bisogna immediatamente chiamare un medico o un’ambulanza, perché i soggetti allergici rischiano la vita in breve tempo.

Le punture non sono pericolose solo per le persone allergiche

Purtroppo le punture di questo insetto non sono pericolose solo per le persone allergiche, ma per qualsiasi persona venga punta in determinate zone del corpo, tipo la bocca o la gola. Ebbene, a causa del gonfiore, queste aree potrebbero restringersi talmente tanto da bloccare il respiro del malcapitato.

Tra i sintomi più lievi di una puntura di calabrone in una persona non allergica, ritroviamo:

il prurito;

pelle arrossata in un raggio di circa quattro centimetri intorno al sito della puntura;

gonfiore intorno al sito di iniezione.

I sintomi per chi soffre di allergia, invece, sono:

occhi irritati;

respirazione difficoltosa;

difficoltà a deglutire;

nausea;

tachicardia;

insufficienza circolatoria;

svenimento.

Anche se è più facile a dirsi che a farsi, è importante non farsi prendere dal panico, perché questo non farebbe altro che aggravare i sintomi. Nonostante il forte prurito, non ci si dovrebbe grattare, né si dovrebbe premere sulla puntura perché i germi presenti sulle mani potrebbero far infettare la ferita.

Oltre ad utilizzare un comune farmaco che noi tutti abbiamo in casa per ridurre il gonfiore, ci sono anche dei rimedi casalinghi molto efficaci contro le punture di calabrone, ma solo se utilizzati in maniera tempestiva.

Questi rimedi, però, nulla possono se si è stati punti in bocca, nella zona della gola o si è allergici, perché in questo caso si rischia la vita ed è importante chiamare subito il 118.

In tutti gli altri casi si possono seguire delle istruzioni semplici ed efficaci. La prima cosa da fare è rimuovere gli indumenti, i gioielli e tutto ciò che si trova sulla pelle gonfia.

La seconda cosa da fare è disinfettare il sito della puntura con acqua ossigenata. La terza è raffreddare la parte interessata con del ghiaccio, utilizzando un panno. La quarta è mettere dell’aceto o dell’argilla sulla puntura. Nei giorni successivi, il sito dell’iniezione deve sempre restare pulito e disinfettato, in modo da evitare che la ferita si infetti. I sintomi dovrebbero migliorare dopo due o tre giorni, se ciò non dovesse avvenire è consigliabile consultare un medico.

I calabroni sono insetti pacifici

I calabroni, a dispetto del loro aspetto, sono insetti piuttosto pacifici, fino a quando non si sentono minacciati, a quel punto useranno il loro pungiglione per difendersi.

Se si nota un vespaio bisogna starci lontani, in modo da non spaventarli e chiamare degli esperti che potranno, con l’attrezzatura necessaria, spostare il nido.

