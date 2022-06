Moltissimi di noi possiedono begli oggetti in argento ed in silverplate. Posacenere, insalatiere, candelabri e cornici, ma anche collane ed anelli. Questo prezioso metallo è resistente e durevole, però ha il difetto che tende ad annerirsi e a diventare opaco. Per questo motivo online abbondano i metodi per pulirlo e lucidarlo. Non tutti questi, però, sono efficaci e ottimali. In molti casi potrebbero essere inutili, in altri addirittura dannosi. Oggi vogliamo vedere come possiamo pulire nel modo migliore l’argento che abbiamo a casa. Basta rovinare argenteria e gioielli grazie a questo rapido metodo e a due ingredienti naturali.

Il metodo migliore per evitare danni

In molti credono che usare sostanze come bicarbonato e aceto sia efficace contro qualunque tipo di sporco. In realtà è del tutto inutile, perché queste sostanze si annullano a vicenda. Se vogliamo detergere gli oggetti in argento possiamo sfregare con materiali abrasivi per rimuovere lo sporco più ostinato. Oppure possiamo imbevere un panno con del bicarbonato e acqua calda per sfregare via lo strato nero. Il rischio di queste tecniche, però, è quello di rigare il metallo e di indebolirlo. Con oggetti sottili come gioielli si potrebbero causare danni gravi.

Se vogliamo evitare di acquistare prodotti efficaci ma costosi, possiamo provare questo metodo che sfrutta una reazione elettrochimica. Avremo bisogno di un recipiente di plastica o vetro, un foglio di alluminio, sale grosso e acqua.

Basta rovinare argenteria e gioielli con bicarbonato e aceto ora che conosciamo questo infallibile metodo per lucidare l’argento

Dovremo rivestire la ciotola con il foglio di alluminio facendo in modo che la parte opaca sia rivolta verso l’esterno. Adesso possiamo riempire il contenitore con dell’acqua e due cucchiai di sale grosso. Possiamo girare con un utensile in modo da disciogliere il sale nell’acqua. A questo punto possiamo immergere i nostri oggetti d’argento nel contenitore, orecchini, piccoli oggetti e posate.

Dovremo lasciarli a mollo per un paio di ore. Grazie alla reazione elettrochimica tra il sale e l’alluminio, le particelle che anneriscono l’argento si scioglieranno e il nostro argento sarà di nuovo lucido e brillante.

Trascorso il tempo, non dovremo fare altro che estrarre i nostri oggetti e asciugarli con un panno asciutto. Il risultato ci lascerà senza parole, non avremo mai avuto un’argenteria così sfavillante.

