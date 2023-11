Mantella o poncho tornato di tendenza con Tsitsipas a meno di 50 euro e come abbinare questi capi autunnali

Seguire la moda ci spinge a comprare ad ogni stagione nuovi vestiti o scarpe per rinnovare il guardaroba. Ci sono però dei capi di abbigliamento che teniamo da parte. Sono dei classici che mettiamo ogni tanto volentieri, come un capospalla tipo mantelle oppure il poncho. Ecco qualche prezzo se vogliamo prenderne uno nuovo.

Con l’abbassarsi delle temperature si tende a coprirsi. Alcuni sanno già cosa mettere, altri si vestono a strati, anche perché a volte il tempo cambia improvvisamente. Prima di indossare cappotti pesanti e piumini ci sarebbe un’alternativa carina.

Il capospalla è importante per proteggerci dal freddo. Lo troviamo di tanti tessuti e di vari tagli. In autunno oppure in primavera potremmo indossare una mantella. È molto bello anche il poncho.

In questi giorni è stato al centro dell’attenzione quello di Tsitsipas. In conferenza stampa a Torino, per l’evento Nitto ATP Finals, il tennista greco avrebbe indossato un poncho Loro Piana. Si tratterebbe di un capo in misto alpaca con raffinate finiture in pelle. Il costo? Sui 3.800 euro.

Mantella o poncho tornato di tendenza con Tsitsipas per scaldarci in autunno

Per quanto riguarda la mantella aperta sul davanti si può trovare a prezzi abbordabili in molti siti. Ad esempio su Zalando c’è un modello con frange in tre tipi di abbinamenti di colore. Costerebbe 35 euro. Un’altra di colore nero o cammello oppure a righe si venderebbe a 30 euro.

Se preferiamo il poncho, tra le proposte di Bonprix ne troviamo uno in vellutino nero a circa 26 euro. Per chi sente più freddo uno a maglia grossa marrone chiaro costerebbe 30 euro.

Tra quelli di Zara, un poncho disponibile in nero o grigio in lana presenta un taglio asimmetrico. Il prezzo è di circa 46 euro. Una mantella asimmetrica sempre su Zara potremmo comprarla a 40 euro.

Infine, in primavera durante una escursione o una passeggiata, portiamo con noi nello zaino un poncho impermeabile. Su alcuni siti si venderebbe pure a meno di 20 euro.

Alcuni consigli

Mantella o poncho tornato di tendenza con Tsitsipas? Potremmo comprarli entrambi a un prezzo abbordabile, quindi. Dopo aver tirato fuori dall’armadio uno dei due capospalla o averne acquistato qualcuno, indossiamoli bene.

Per un outfit elegante scegliamo un colore come il nero, il bianco panna o il cammello. Si abbinano con abiti midi da contrapporre. Ad esempio il nero andrebbe bene su un vestito aderente chiaro o con stampa delicata. Se invece usciamo di giorno e il look è casual, possiamo mettere sopra un jeans un capospalla colorato, a righe o a quadri. Il generale, preferiamo comunque pantaloni dritti. Ai piedi indossiamo gli stivali o scarpe con un tacco medio basso. Possiamo infine impreziosire l’outfit fermando alla vita o ai fianchi la mantella con una bella cintura.

