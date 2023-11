Nitto Atp Finals a Torino: costo dei biglietti e di alcuni hotel per vedere i campioni del tennis

Nel tempo libero si possono praticare tanti tipi di sport. Molti fanno una semplice corsa al mattino, altri vanno più volte a settimana in palestra. I più appassionati possono fare attività agonistica a buoni livelli. C’è poi chi si limita a guardare le gare in tv o negli stadi. A novembre c’è un appuntamento importante a Torino e riguarda il tennis. Scopriamo quanto costano i biglietti e dove potere soggiornare.

L’attività fisica è di solito raccomandata a ogni età. Una semplice camminata o una corsa al mattino potrebbero giovare. È bello però cominciare da piccoli a praticare uno sport. In Italia sappiamo bene quanto sia diffuso il gioco del calcio. In effetti è anche semplice da praticare, basta uno spazio, un pallone, reti invisibili e i bambini si scatenano. Chi lo desidera può frequentare una scuola di calcio e aspirare a diventare come Totti, Maradona o Pelè.

Ci sono pure tanti altri sport che appassionano sempre più. Pensiamo al basket, alla pallavolo, all’atletica, al padel e al tennis. Campioni come Djokovic o Sinner sono molto apprezzati e famosi. Ci sono tanti tornei che si possono seguire in tv o in presenza. A novembre Torino ospiterà le gare del Nitto ATP Finals. Un’occasione golosa, quindi, per chi gioca a tennis o segue semplicemente questo sport per vedere da vicino grandi nomi.

Nitto Atp Finals a Torino: costo dei biglietti per le gare

Il torneo si terrà a Torino al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre 2023. Ci saranno doppi e singoli pomeridiani e in fascia serale. Tra i protagonisti vedremo probabilmente il già citato Djokovic, Alcaraz, Medvedev. Quest’evento sarà una buona scusa per visitare Torino in autunno. Potremmo andare al Museo del cinema, al Parco delValentino, in Piazza Castello e magari gusteremo qualche specialità locale.

I biglietti per i Nitto ATP Finals hanno prezzi diversi in base al settore che si sceglie e alla sessione di gioco. Ad esempio, per la tribuna est/ovest partono da 42 euro fino ad arrivare a 200 euro. Sempre per la tribuna, l’abbonamento per 15 sessioni costerebbe poco più di 1.000 euro.

Come arrivare al palazzetto e dove alloggiare

Nitto Atp Finals a Torino: costo dei biglietti e altre informazioni possono essere utili per chi decide di parteciparvi.

Per arrivare al Pala Alpitour abbiamo alcune alternative. Il palazzetto si trova in Corso Sebastopoli e potremmo prendere dal centro di Torino l’autobus linea 4 oppure 10. L’aeroporto Caselle si trova a circa 20 km. Se si arriva in automobile si potrebbe trovare posto al parcheggio Caio Mario.

Per quanto riguarda gli hotel, ecco qualche tariffa scontata trovata in alcuni siti di viaggio. Per due notti, dall’11 al 13 novembre, una camera matrimoniale potrebbe costare 158 euro al B&B Hotel Torino. Al Best Western Plus Executive Hotel and Suites il prezzo sarebbe di 232 euro. NH Torino Lingotto Congress richiederebbe 256 euro.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con le strutture indicate nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)