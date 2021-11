L’inverno è alle porte e in molte zone d’Italia il freddo ha iniziato a battere. Freddo e vento ci costringono a vestirci in modi più pesanti per proteggerci dai malanni stagionali. È giunta l’ora di tirare fuori le sciarpe, le calze pesanti e i maglioni ma non solo. Se vogliamo evitare di raffreddarci, è importante indossare sempre un cappello e dei guanti.

Oggi, però, vedremo in che modo possiamo avere mani sempre al caldo senza rinunciare all’uso del cellulare grazie a questi super guanti di moda.

Un accessorio indispensabile per l’autunno e l’inverno

Per stare sempre al caldo è importante scegliere i capi giusti che siano fatti dei materiali appropriati. D’inverno sarebbe meglio scegliere materiali come lana, feltro e pile in modo da non dover patire mai il freddo. La scelta più furba è quella di usare materiali tecnici che siano sottili e molto caldi.

Non dovremmo mai uscire di casa senza le giuste calze e dei guanti adatti per proteggere le estremità del nostro corpo dagli agenti atmosferici. Anche per guanti e calze sarebbe sempre meglio scegliere materiali come la lana e il feltro in modo da non irritare la delicata pelle di queste parti del corpo.

Oggi vedremo insieme quale modello è perfetto per mantenere le mani al caldo senza le scomodità dei soliti guanti.

Mani sempre al caldo senza rinunciare all’uso del cellulare grazie a questi super guanti di moda

Indossare i guanti è indispensabile ma in certi casi non lo facciamo perché abbiamo bisogno di usare le mani. I soliti guanti di lana o le moffole ci impediscono di usare la manualità come vorremmo. Pagare quando siamo al bar, portare le borse della spesa e guidare coi guanti risulta molto molto scomodo. Per non parlare dell’uso del cellulare: se indossiamo i guanti non possiamo nemmeno digitare un numero di telefono sullo schermo touchscreen.

Per questi motivi il modello di guanti perfetto per evitare tutte le scomodità è quello senza le estremità, che lasciano aperte le dita. Questo modello protegge la parte della mano più sensibile ed esposta al freddo ma ci permette di fare tutto normalmente, guidare con sicurezza e anche usare il telefono.

Ricordiamo che in commercio esistono vari modelli per ogni gusto, di ogni materiale e colore, da quelli più casual a quelli più eleganti, adatti ad ogni occasione.

Ora che lo sappiamo, non avremo più dubbi e proteggeremo le nostre mani in ogni momento della giornata.

