L’elisir di lunga vita purtroppo o per fortuna non esiste. Nella storia l’uomo ha cercato in tutti i modi la via della giovinezza. Probabilmente alla pari di quella dell’oro. Non per niente i più saggi dicono sempre che la più grande ricchezza sia proprio la salute. Ogni anno escono le statistiche internazionali sui luoghi del Mondo in cui si vivrebbe di più. Capita spesso anche alla nostra Italia di entrare in classifica con alcuni paesini che vantano un numero incredibile di centenari. Purtroppo, in questo senso, gli ultimi due anni sono stati abbastanza tragici. Ma tornando alle nostre statistiche pochi la conoscono ma questa è l’isola degli ultranovantenni ed è proprio qui nel nostro Mediterraneo.

1 abitante su 3 raggiunge i 90 anni

Si chiama Icaria e deve il suo nome a un personaggio della mitologia greca: Icaro. Famoso per essersi costruito delle ali di cera per volare. Ma essendo arrivato troppo vicino al sole, le ali si sarebbero sciolte e lui sarebbe caduto nel mare dando il suo nome a quest’isola. Il classico episodio della mitologia che nella sua fantasia vuole comunque comunicarci un avvertimento: quello di non esagerare col rischio e la sfida. Qui, nella splendida Icaria, isola greca tra le meno conosciute, 1 abitante su 3 raggiungerebbe almeno i 90 anni.

Gli scienziati di tutto il Mondo si stanno sbizzarrendo nel tentativo di capire quali sarebbero i segreti di questa longevità. Dalle interviste agli stessi arzilli vecchietti, risulterebbe che la famosa dieta mediterranea sarebbe una delle principali fonti della giovinezza. Assieme all’utilizzo di spezie ed erbe aromatiche per favorire il corretto transito intestinale e la diuresi. Come la spezia che potrebbe aiutare il cervello a rimanere giovane abbassando anche trigliceridi e colesterolo. Unitamente a questi utilizzi, spesso consigliati anche da tutta la scienza medica, gli abitanti di Icaria avrebbero dichiarato di non esagerare mai con le porzioni.

Oltre all’alimentazione ecco 2 sane abitudini quotidiane

Non solo dieta mediterranea e alimentazione corretta, ma anche una bella passeggiata quotidiana all’aria aperta e il riposino dopo pranzo. Sarebbero anche queste due abitudini tra i segreti della longevità degli abitanti di Icaria. Perlomeno stando proprio alle loro dichiarazioni. Quindi, ecco che una passeggiata salutare all’aria aperta per tonificare cervello e muscolatura ancora una volta sarebbe consigliata. Senza però rinunciare alla “pennichella” che avrebbe comunque il compito di ristorare il cervello.

