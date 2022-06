Una gita a Roma è sempre un’esperienza unica e godibile in ogni momento dell’anno. Ma in estate è più piacevole viverla all’aperto e girarla in lungo e in largo restando stupiti ogni volta. Si può decidere di visitare la Capitale andando nei luoghi turistici più noti come Piazza di Spagna, Piazza Navona e il Colosseo. Oppure si possono scegliere angoli meno conosciuti ma comunque ricchi di fascino. Si può anche gironzolare per la città ammirando meraviglie totalmente gratis.

6 stupefacenti esperienze gratuite da vivere a Roma e dove fare una sosta per l’aperitivo all’aperto

Nei pressi del Pantheon ci si imbatte in una strepitosa chiesa gotica famosa per le tombe medievali, la Basilica di Santa Maria Sopra Minerva. All’interno di questa chiesa si può ammirare la statua del Cristo Redentore di Michelangelo. Questa scultura rappresenta Cristo risorto ed è stata realizzata con un unico blocco di marmo alto più di 2 metri.

Nei pressi dei resti del Palatino ci si può immergere in uno dei posti più suggestivi e romantici di Roma. Il meraviglioso Giardino degli Aranci ha una struttura rigidamente simmetrica e 3 ingressi. Da qui si può godere di un superbo panorama e ci si trova in un parco di quasi 8mila metri quadrati posto sul colle Aventino.

In un angolo seminascosto dietro piazza Navona troviamo un gioiello rinascimentale, la Chiesa di Santa Maria della Pace. L’interno è a navata unica e ospita l’affresco di Raffaello denominato Sibille e Angeli.

Anche nella Basilica di Santa Maria del Popolo possiamo ammirare una cupola di mosaici e affreschi progettata da Raffaello e statue del Bernini.

Nel quartiere più eccentrico di Roma, il Coppedè, si può restare stupiti di fronte al Villino delle Fate. L’edificio fu realizzato dall’architetto Gino Coppedè negli anni Venti ed ha una struttura totalmente asimmetrica arricchita da archi e fregi medievali. Sempre in questa zona caratterizzata da elementi medievali, rinascimentali e Art Nouveau si trova la Fontana delle Rane in stile barocco. È incredibile come stili così diversi riescano ad armonizzarsi in questo quartiere.

Dove fare una piacevole pausa

A Roma sud il Luce Experience accoglie con diverse tipologie di aperitivo fino a 20 euro di spesa. Il luogo è romantico ma trendy e si trova nel Parco archeologico dell’Appia Antica. Anche il Parco Appio, di fronte alla Fonte Egeria, propone taglieri di salumi o vegetariani a 10 euro. È un ambiente singolare con banchi di scuola, cocktail bar e buona musica.

Nella splendida Villa Borghese troviamo l’Hortus Bar. Una location chic dove sorseggiare ottimi Spritz nel parco a 12 euro. Per chi cerca invece uno spazio raffinato all’aperto, vicinissimo alle vie dello shopping ma estraneo ai rumori della città, c’è il Chiostro di Caffè Doria. All’interno di Palazzo Doria Pamphili, in mezzo al colonnato cinquecentesco, si possono gustare ottima cucina e aperitivi d’élite. Per gli aperitivi vengono proposte delle ricette studiate per essere adeguatamente accostate a drink d’autore. Bevanda a partire da 18 euro.

Davvero stupefacenti queste 6 esperienze gratuite così come strabiliante è Roma con le sue mille sfaccettature. Si possono trovare proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

Lettura consigliata

Ecco 6 consigli per vivere l’estate con energia anche senza integratori e per smettere di sentirsi sempre stanchi e assonnati