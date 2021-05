Cucinare non è semplice. Ci sarà capitato più volte di ritrovarci a cucinare dei piatti semplici e veloci. Spesso ci saremo accorti che anche una ricetta semplice e veloce che sanno cucinare tutti può non uscire come la immaginavamo. Il motivo è che in cucina non si può avere fretta. Oltre all’attenzione che dovremmo sempre avere quando stiamo ai fornelli, è anche molto importante rimanere concentrati. Si può sbagliare anche un semplice piatto di pasta al sugo quando la testa è altrove. Come infatti possiamo scoprire in questo articolo un errore banale che facciamo quando cuciniamo il sugo.

Perciò quando decidiamo di cucinare qualcosa è importante informarsi su tutti i segreti che possiamo seguire per rendere la nostra ricetta ottima.

Il metodo di cottura che mette sempre d’accordo tutti

Parliamo oggi del fritto. Questo metodo di cottura è forse quello che riscuote in assoluto più successo a tavola. Mette d’accordo sempre tutti sia grandi che piccini. Possiamo friggere quasi qualsiasi cosa, le verdure, la carne, il pesce, addirittura il pane e tanto altro. Tutto ciò che proponiamo come fritto molto difficilmente rimarrà nel piatto.

Purtroppo, mangiare sempre fritto non fa bene alla salute. Per questo nel tempo sono nati nuovi metodi per ottenere cibi fritti ma senza l’utilizzo dell’olio come possiamo leggere qui.

Però oggi vediamo l’ingrediente che mettiamo sempre ovunque ma che non dobbiamo assolutamente utilizzare per ottenere un fritto non unto è proprio questo.

Stiamo parlando proprio del sale. Il sale è quell’ingrediente che non manca quasi mai. C’è chi ne mangia di più e chi ne mangia di meno, quindi chi mangia saporito e chi meno. In qualsiasi caso però un pizzico di sale lo troviamo sempre ovunque. In questo caso però è proprio l’ingrediente che non deve essere presente se vogliamo ottenere un fritto da leccarsi i baffi.

Tutto ciò che è fritto piace. Ma ci sarà capitato almeno una volta di aver assaggiato un cibo fritto molto unto. In quei casi spesso possiamo avvertire un senso di nausea. Vediamo come fare per evitare tutto ciò. Proprio come dicevamo prima dobbiamo evitare di utilizzare il sale nella pastella. Il sale infatti concentra l’umidità e rende la crosta più morbida. La croccantezza che vogliamo ottenere quando cuciniamo un cibo fritto la otterremo proprio evitando di aggiungere il sale.