Non tutti sanno che non vanno mai buttate le scorze dei limoni perché sarebbe uno spreco. Con le scorze si possono realizzare ancora molte preparazioni.

La buccia del limone, infatti, è ricca di oli essenziali profumatissimi. Questi oli possono essere estrapolati con diverse tecniche. Una di queste si realizza con lo zucchero. Ciò che ne viene fuori è un profumatissimo sciroppo all’aroma di limone, perfetto per i cocktail. Il cosiddetto oleo saccharum, da “oleo”, olio e “saccharum”, zucchero.

Invece di buttare le scorze

Invece di buttare le scorze, possiamo preparare questo sciroppo che è molto semplice da fare. Basterà mettere a macerare le bucce dei limoni insieme allo zucchero e aspettare che lo zucchero tiri fuori tutti gli oli essenziali dagli agrumi. E infine filtrare tutto.

Ciò che serve sono pochissimi attrezzi e una nottata. E lo sciroppo sarà pronto per essere utilizzato. Si immagini l’aroma straordinario di un cocktail realizzato con uno sciroppo naturale come questo. O perché no, un buon thè al limone fatto in casa.

Cosa serve per lo sciroppo

a) 100 grammi di bucce di limone;

b) 300 grammi di zucchero;

c) un barattolo ermetico;

d) un pelapatate;

e) un muddler (pestello) o qualunque altro oggetto per pestare un po’ le bucce.

Procedimento

Per preparare questo sciroppo bisogna ricavare le scorze tramite un pelapatate. Naturalmente utilizzare limoni non trattati è sempre la scelta migliore, così le bucce possono essere utilizzate senza timore di ingerire sostanze nocive.

È importante fare attenzione a non togliere anche la parte bianca del limone. Questa parte si chiama albedo e darebbe un sapore amaro al nostro sciroppo. Nel caso in cui anch’essa dovesse venir via, si può rimediare e tagliarla con un coltello.

Si devono tagliare le scorze a pezzetti e inserire dentro un barattolo con chiusura ermetica, insieme allo zucchero. Tutto ben mescolato.

Lasciare riposare per un giorno e una notte nel frigorifero, dopodiché filtrare con un colino. Ed ecco pronto lo sciroppo al limone, col quale poter realizzare cocktail buonissimi e profumatissimi.

Ecco una validissima ragione per la quale non vanno mai buttate le scorze dei limoni.