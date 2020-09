È la paura di molti: arriviamo al casello in autostrada e ci accorgiamo di aver perso il ticket del pagamento. O siamo nella corsia per soli contanti e ci mancano dieci centesimi per il pagamento. Che fare quando non riusciamo a pagare il pedaggio al casello? Niente paura, ci sono diverse soluzioni da casa e online. Ecco come pagare il pedaggio da casa in caso di mancato pagamento al casello autostradale.

Cosa succede quando non paghiamo

Quando arriviamo al casello e per qualche ragione non possiamo pagare viene emesso uno scontrino. Questo viene detto rapporto di mancato pagamento e riporta tutte le informazioni necessarie per pagare. Su questo foglietto troviamo infatti scritto l’importo che dobbiamo, la nostra targa, la data e tutte le istruzioni per il pagamento. A quanto ammonta l’importo? Se abbiamo perso il ticket di ingresso autostradale ci sono brutte notizie.

Bisognerà pagare l’autostrada a partire dal casello più lontano da quello da cui stiamo uscendo. Se invece abbiamo inserito il denaro ma ci manca qualche moneta non avremo alcuno sovrapprezzo. Ciò vale solo se paghiamo l’ammontare entro 15 giorni dall’emissione dello scontrino. In caso contrario rischiamo di dover pagare una mora e vederci perfino tolti due punti dalla patente.

Ecco come pagare il pedaggio da casa in caso di mancato pagamento al casello autostradale

Come pagare il pedaggio autostradale da casa? È molto semplice e abbiamo a disposizione più opzioni. Possiamo infatti pagare online senza dover uscire di casa. In questo caso possiamo pagare con carta di credito sul sito segnalato sullo scontrino stesso. Possiamo inoltre effettuare un bonifico a favore delle autostrade. Chi non può effettuare il pagamento online ha a disposizione altre modalità.

È possibile infatti pagare presso i punti SisalPay. Questo è però possibile solo dopo che sono passate 24 ore dall’emissione dello scontrino. Bisogna inoltre ricordare che SisalPay fa pagare ai clienti due euro di commissioni per il servizio.

Un’altra opzione, se ci troviamo di nuovo in autostrada, è quella di pagare direttamente al casello. Attenzione però: questo pagamento è effettuabile solo in presenza di un addetto. Non è quindi possibile pagare in questo modo presso le casse automatiche. I possessori di Telepass possono infine saldare il debito presso i Punti Blu Telepass o le casse self service.