Quando il caldo si fa sentire si cerca sempre un po’ di ristoro, anche in cucina. Il risotto e le zuppe fumanti che ci hanno tenuto compagnia per tutto l’inverno potrebbero non fare più al caso nostro. La voglia di un piatto fresco e leggero è dietro l’angolo, e per fortuna ci vengono incontro le squisite insalate di stagione.

Freschissime e facili da preparare, stimolano la fantasia permettendoci di riciclare quegli ingredienti che avevamo dimenticato nel frigo. Oggi proporremo un’alternativa alle classiche ricette, così come avevamo fatto con dei gustosi peperoni senza carne, riso e uova che avevano risolto il pasto.

Invece che di riso o pollo, infatti, la nostra fantastica idea si baserà su una preparazione diversa ma altrettanto deliziosa. Un mix di sapori di mare e terra che non faremo altro che divorare all’istante insieme a famiglia e amici.

Un’insalata particolare

Se ci piace l’insalata di gamberi, allora non potremo assolutamente resistere alla ricetta proposta. Non preoccupiamoci perché, anche se gli ingredienti saranno diversi, sono tutti facilmente reperibili. Sempre che non li conserviamo già in casa.

Sarà la soluzione perfetta per chi va di fretta o non ha voglia di scervellarsi con la preparazione. In più potremmo servirla sia come piatto unico invitante che come contorno variegato. Vediamo subito come realizzarla e tutto quello che ci serve in cucina

Invece che di riso o pollo sarà quest’insalatona estiva a salvare pranzo e cena perché economica, facile e leggera

Ecco gli ingredienti per 4 porzioni:

1 kg di gamberi;

240 g di ceci precotti;

150 g di rucola;

30 g di pinoli;

1 cucchiaino di paprika;

1 spicchio d’aglio;

succo di limone;

olio extravergine di oliva;

aceto balsamico;

sale e pepe q.b.

Puliamo bene i gamberi togliendo testa, carapace e intestino. Tostiamo i pinoli, cuocendoli in forno statico per 10 minuti a 150 gradi. Dopodiché scaldiamo in padella l’olio e lo spicchio d’aglio e iniziamo a cuocere i gamberi.

Aggiungiamo sale e pepe, infine la paprika. Passati circa 5 minuti spegniamo il fuoco e lasciamo i crostacei da parte. Scoliamo i ceci e li scaldiamo velocemente nella stessa padella. Ora passiamo alla composizione dell’insalata.

Ci procuriamo una ciotola capiente in cui inizieremo ad adagiare la rucola lavata. Versiamo anche ceci, pinoli tostati e gamberi e mescoliamo bene.

In una piccola bacinella amalgamiamo olio, sale e il succo di metà limone. Uniamo anche un cucchiaino di aceto balsamico e usiamo l’emulsione per condire l’insalata. Eccoci finalmente pronti per servirla in tavola.

Lettura consigliata

