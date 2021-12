Tra i disturbi più fastidiosi che affliggono molti italiani c’è il gonfiore addominale, spesso accompagnato da disagio, dolore o flatulenza eccessiva. Questa condizione a volte si presenta dopo un lauto pasto, e passa da sola nel giro di qualche ora. Ma purtroppo può anche accadere di sentirsi spesso gonfi e a disagio dopo un pasto equilibrato e non particolarmente abbondante

I fattori che possono influenzare questo fenomeno sono molti, dalla nostra dieta, al nostro stato psicologico. È infatti noto che lo stress potrebbe peggiorare i disturbi addominali, tra cui il gonfiore. Tra gli aspetti che influenzano questo disturbo c’è però anche il nostro comportamento. E in particolare, molti fanno un errore a tavola che potrebbe influenzare negativamente la digestione e la produzione di gas addominali. Vediamo di che cosa si tratta.

Attenzione a questo passo falso a tavola che potrebbe peggiorare distensione e gonfiore addominale

Qual è l’errore di cui stiamo parlando? Si tratta di un passo falso di cui siamo tutti colpevoli a volte: mangiare troppo in fretta. Proprio così: non è importante soltanto che cosa mangiamo, ma anche come lo mangiamo. La spiegazione è molto semplice: mangiare in maniera frettolosa e disordinata potrebbe portarci ad ingerire una grossa quantità di aria, che poi contribuisce al gonfiore addominale. Sarebbe quindi consigliabile mangiare più lentamente e masticare con attenzione per limitare l’ingestione di aria durante i pasti.

Quindi attenzione a questo passo falso a tavola che potrebbe peggiorare distensione e gonfiore addominale. Ma non basta mangiare lentamente: sarebbe anche opportuno, se soffriamo di gonfiore addominale, limitare la conversazione a tavola, perché anche parlando possiamo ingerire aria. Ma attenzione, perché anche molti cibi nascondono in realtà grandi quantità di gas.

Attenzione ai cibi che contengono aria e gas

Le prime colpevoli sono le bevande gassate, che potrebbero peggiorare il nostro gonfiore addominale, a causa appunto dei gas in esse contenuti. Ma anche alimenti insospettabili nascondono in realtà grandi quantità di aria. Un esempio sono i frullati, i frappè e la panna montata. Non aiutano anche caramelle, salse e gomme da masticare. Facciamo quindi attenzione ai cibi ricchi di aria, perché potrebbero contribuire a peggiorare la situazione.

Per tenere sotto controllo il gonfiore addominale, sarebbe anche consigliabile evitare di consumare cibi fritti o cibi particolarmente ricchi di grasso, in particolare i cibi di origine animale. Se questa condizione si presenta spesso o in maniera grave, è importante rivolgersi a un medico di fiducia, che ci saprà indicare una terapia corretta.

