Il bel tempo e il caldo che si fa sentire invogliano a partire per il mare. I più fortunati si trovano già a due passi dalla spiaggia e non vedono l’ora di sdraiarsi sul lettino a prendere la tintarella.

Chi è particolarmente prudente o ha una carnagione piuttosto chiara si proteggerà con l’indispensabile crema solare. Questo prodotto onnipresente in borsetta o nello zaino ci salva, permettendoci di esporci al sole senza problemi.

Ad ogni modo, può capitare che entrando in contatto col nostro costume lo macchi. E la situazione potrebbe ripetersi non appena ci rimettiamo la maglietta, a causa di eventuali residui.

Spesso sottovalutiamo le macchie di crema solare, ma sanno essere più ostinate e difficili da rimuovere di quel che pensiamo. Per fortuna, con un semplice ingrediente di casa potremmo sbarazzarcene una volta per tutte. E goderci nuovamente i nostri vestiti puliti e smacchiati.

Consigli e precauzioni da prendere

Per non dovere porre rimedio alla spiacevole situazione di trovare il costume preferito sporco, è bene innanzitutto prevenire il problema. Il consiglio iniziale, assai semplice, ma che pochi adotteranno, è quello di far assorbire bene la crema sulla pelle.

Nel caso avessimo ormai fatto il danno non allarmiamoci, ma non sottovalutiamo nemmeno la situazione. Agiamo appena possibile, ma prima di partire col trattamento leggiamo l’etichetta sull’indumento per saperne di più sul lavaggio consigliato.

Se si tratta di abiti, potremmo metterli in lavatrice e procedere con un lavaggio a temperature non eccessivamente elevate. Altrimenti rischieremmo di fissare le macchie sul tessuto.

Qualora avessimo tra le mani un costume da bagno meglio optare per un lavaggio manuale, lasciando tutto in ammollo qualche ora.

Mandiamo via le macchie di crema solare da costumi e vestiti con un solo ingrediente naturale che agisce in 5 minuti

Le macchie di crema solare, così come la puzza di sudore sui vestiti, sono un problema ostico ma comunque risolvibile. Il nostro alleato numero uno, questa volta, non sarà il bicarbonato e nemmeno l’aceto. Bensì, faremo affidamento su un altro rimedio formidabile e ugualmente naturale: l’amido di mais.

Usarlo è semplicissimo, a patto che lo si applichi sull’indumento ormai asciutto. Basterà distribuirne una dose sulla macchia, coprendola per intero. Lo lasciamo agire per 5 minuti, poi potremo rimuoverlo insieme alla macchia servendoci di un vecchio spazzolino.

La capacità assorbente dell’amido di mais dovrebbe restituirci in poco tempo vestiti e costumi puliti e liberi da ogni imperfezione. Dunque, mandiamo via le macchie di crema solare così se vogliamo preservare i tessuti e tornare in spiaggia in tutta sicurezza.

