Il lavoro scarseggia ed è sempre più difficile riuscire a trovare il modo di essere assunti. Se poi si cerca un lavoro alle dipendenze dello Stato è tutto ancora più complicato. Lavorare nel comparto scuola, infatti, non è mai stato semplice. Oltre ai titoli di studio, infatti, serve l’abilitazione. E poi ci si deve inserire in graduatoria prima di essere chiamati a sostituire un docente di ruolo. O anche il personale ATA. Ma per chi cerca lavoro nel campo dell’istruzione è bene sapere che ci sono ben 2 bandi in scadenza a breve che permettono l’assunzione.

Il Mondo dell’istruzione

Per chi fin da bambino sogna di fare l’insegnante il cammino potrebbe essere tutto in salita. Le graduatorie delle scuola pubbliche, infatti, sono sempre molto affollate. E avrà la precedenza sempre chi ha fatto più servizio. Per un giovane con la voglia di insegnare, quindi, non sempre sarà facile coronare il proprio sogno. Ma quello che non sempre si mette in conto è che lavorare nel campo dell’istruzione non significa solo e sempre diventare maestro, professore o insegnante.

Ci sono altri ruoli che è possibile ricoprire, ad esempio, per restare in contatto con i bambini e i ragazzi e insegnare loro qualcosa. E’ il caso ad esempio, dell’educatore professionale che si occupa di attuare progetti educativi per bambini e ragazzi con difficoltà. Si tratta di una figura che, all’interno di una equipe multidisciplinare, accompagna l’utente in un percorso di crescita fatto di piccoli passi. Con l’obiettivo della piena autonomia del bambino o del ragazzo.

Per poter svolgere questo compito è necessario avere propensione alle relazioni umane visto che si tratta di un lavoro a stretto contatto con l’utente. Operando, poi, in una equipe multidisciplinare è necessario anche essere portati per il lavoro di squadra.

Per chi cerca lavoro nel campo dell’istruzione è meglio non lasciarsi scappare l’opportunità di questi bandi che stanno per scadere

Per gli educatori professionali un’ottima opportunità di lavoro è offerta del Comune di Trieste. Qui sono disponibili ben 50 posti di lavoro. L’assunzione è a tempo determinato e la propria candidatura va inviata entro e non oltre il 20 giugno 2022. I requisiti richiesti ai candidati sono:

laurea in Scienze dell’Educazione

oppure qualifica di educatore professionale (con 60 CFU)

in alternativa laurea in materie umanistiche con almeno 6 mesi di esperienza come educatori o animatori.

Sempre in Friuli Venezia Giulia, poi, c’è un bando di concorso per Assistente Amministrativo di categoria C presso l’azienda universitaria Giuliano Isontina, ASUGI. In questo caso i posti disponibili sono soltanto 6 e la propria candidatura va presentata entro il 26 giugno 2022. Per questo bando è richiesto solo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per aggiudicarsi uno dei 6 posti disponibili sarà necessario sostenere 3 prove di esame.

