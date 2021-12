I concorsi si susseguono e come abbiamo detto più volte, questo 2021 ha dato a tantissimi giovani e meno giovani diverse possibilità di lavoro. Dall’amministrazione centrale a quella locale, dai Ministeri alla sanità, sono davvero numerose le opportunità professionali disponibili.

Tra queste, ce n’è una molto recente e aperta anche a chi non possiede il diploma liceale. Si tratta della selezione per 43 operatori socio-sanitari di categoria B, livello economico Bs, presso l’Azienda socio-sanitaria ligure 1, senza lo svolgimento di prove concorsuali. Parliamo infatti di un concorso per soli titoli e non anche per esami.

L’avviso pubblico non prevede limiti di età, ma il possesso di alcuni specifici che vedremo a breve e l’assunzione a tempo determinato di un anno. Vediamo quali sono i presupposti per candidarsi e come inviare la domanda di partecipazione.

Basta la licenza media per accedere al concorso per 43 operatori in questa importante Azienda sanitaria

L’avviso riguarda l’Azienda sanitaria di Bussana di Sanremo e si rivolge a tutti i cittadini italiani o appartenenti all’Unione europea.

Si richiede il godimento dei diritti civili e politici, nonché l’idoneità fisica alla mansione da svolgere. Inoltre, è necessario non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti. D’altra parte, accanto ai requisiti cosiddetti generali, ve ne sono altri specifici, tra cui il possesso del diploma di licenza media. Inoltre, per accedere alla selezione, bisogna aver ottenuto l’apposito titolo per operatori socio-sanitari, come specificato nel bando di concorso.

Per inviare la domanda, basterà registrarsi cliccando sul link riportato nella pagina del concorso e seguire le indicazioni fornite dal sistema.

Si ricorda che la partecipazione è subordinata al pagamento di un bollettino di 10 euro, la cui ricevuta sarà da allegare alla domanda.

Valutazione dei titoli e graduatoria finale

Basta la licenza media per accedere al concorso per 43 operatori in questa importante Azienda sanitaria e non è richiesta alcuna prova da svolgere. Infatti, la graduatoria dipenderà esclusivamente dalla valutazione dei titoli, così ripartiti:

titoli di carriera;

pubblicazioni scientifiche;

titoli accademici;

curriculum.

I candidati potranno presentare una o diverse autocertificazioni e la commissione avrà la possibilità di attribuire un punteggio massimo di 30.

Ciascun aspirante dovrà candidarsi entro e non oltre il prossimo 7 gennaio 2022, quindi occhio alla data di scadenza. Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al bando di concorso di cui sopra.

