La ricerca del lavoro rappresenta un vero e proprio lavoro. Non è un ossimoro o un’altra e strana figura retorica, ma in parte è proprio così per una serie di ragioni. Una è certamente il dispendio di tempo ed energie. Ogni volta che siamo alla ricerca di una nuova professione, passiamo tantissime ore al pc sperando di trovare qualcosa che sia conforme alle nostre qualità.

Anche chi non ha mai lavorato si trova in difficoltà, probabilmente anche di più rispetto a chi è già avviato nel Mondo del lavoro.

Attenzione però a non disperare perché anche chi non ha esperienza può trovare la sua strada e avere un’ottima posizione lavorativa.

Infatti, Poste italiane ha avviato già molti mesi, diverse selezioni per assumere portalettere.

Qualche giorno fa, avevamo avvisato i nostri fidati Lettori della scadenza imminente per candidarsi, ma i tempi si sono prolungati. Le selezioni si chiuderanno precisamente tra due giorni ed ecco perché è proprio il caso di sbrigarsi e presentare la domanda.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti necessari e qualche informazione sul contratto di lavoro.

Mancano 2 giorni alla scadenza di questa incredibile opportunità di lavoro per diplomati anche senza esperienza

Per partecipare, si richiede il diploma ed il possesso della patente di guida.

La procedura prevede una prima fase in cui si somministrerà un test attitudinale ai candidati, probabilmente con l’utilizzo del pc. Chi supererà il test, sarà contattato da alcuni dipendenti di Poste italiane per lo svolgimento del secondo step. Nel dettaglio, si tratta di un colloquio ed una prova pratica di conduzione di un motoveicolo da 125 cc. La prova non è altro che una simulazione dell’attività, dato che sul veicolo vi sarà la posta, proprio come durante una giornata di lavoro.

Le posizioni di lavoro sono in tutto il territorio nazionale e si prevede un contratto a tempo determinato di circa 4 mesi.

Dettaglio più che importante, lo stipendio si aggira intorno ai 1.000-1.110 euro, quantomeno sulla base dei contratti passati che probabilmente non hanno subito importanti modifiche.

Mancano 2 giorni alla scadenza di questa opportunità, che scade dunque il prossimo 30 gennaio. Per inviare la propria domanda di partecipazione, basta visitare l’apposita pagine online e seguire la procedura prevista. Affrettiamoci e cogliamo al volo questa bella opportunità che potrebbe rivelarsi anche molto formativa per il nostro futuro professionale e perché no, anche personale.

